Biberbach schreibt auswärts an

Amstetten - Biberbach 1:2. In der ersten Hälfte waren Chancen Mangelware. Amstetten überläßt den Gästen viel Ballbesitz, aber Biberbach kann mit diesem nur sehr wenig anfangen. Es fehlte die Kreativität und der Spielfluss. Da aber auch Amstetten offensiv eher im Leerlauf unterwegs war stand es zur Pause nicht zufällig 0:0. Der zweite Durchgang beginnt dafür dann gleich mit einem Paukenschlag. Amstetten`s Torjäger Lukas Henikl ist bei einem Stangler die Fußspitze vor Marijanovic am Ball - 1:0 in Minute 47. Dieser Rückstand weckte allerdings Biberbach scheinbar auf, denn ab diesem Zeitpunkt wurden die Aktionen flüssiger, lief der Ball runder. Es brauchte aber dennoch einen Elfer für den Ausgleich. Kevin Schörghuber stellt in der 69. Minute die Ausgangsposition wieder her. Der Siegestreffer geht ebenfalls auf das Konto eines Schörhubers. Julian ist 13 Minuten vor dem Ende erfolgreich. Biberbach bringt den Sieg über die Zeit, geht jetzt mit Rückenwind in das Match gegen Wallsee. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Vorletzten in der Tabelle, nämlich Blindenmarkt.

Thomas Mayrhofer, Trainer USC Biberbach. „Vor allem ein Sieg für die Moral und den Geist. Für uns ist jedes Spiel ein Endspiel. Die Lage ist weiter prekär. Uns helfen jetzt nur Siege weiter.“

Statistik:

SKU Amstetten Amateure - Biberbach 1:2 (0:0)

Torfolge: 1:0 (47.) Henikl, 1:1 (69., Elfmeter) Schörghuber, 1:2 (77.) Schörghuber

Karten: Willersberger (68., Gelbe Karte Foul), Haberhauer (44., Gelbe Karte Unsportl.), Wutzl (61., Gelbe Karte Foul)Marijanovic (44., Gelbe Karte Foul), Mayrhofer (86., Gelbe Karte Kritik)

SKU Amstetten Amateure: Willersberger Thomas, Peham (64. Kupresak), Hauser, Haberhauer (73. Ramadani), Inal (80. Berisha), Ladan, Willersberger Stefan, Weinberger, Wutzl, Henikl, Schuller (64. Wimmer)

Biberbach: Puchel, Morawetz (HZ. Aigner), Schörghuber Kevin (74. Geiblinger), Breitenberger, Schörghuber Julian (90+2. Schörghuber), Bichler, Schörghuber Daniel, Ziervogel, Marijanovic, Bulic, Hochwallner

190 Zuschauer, Schiedsrichter: Manuel Pemmer