Kematen stellt sich neu auf

Es war ein Umbruch mit Ansage. Einige Funktionäre gaben schon länger bekannt, dass sie demnächst nicht mehr für ihre Funktion zur Verfügung stehen werden. Somit wurde in der Sommerpause der Verein auf neue Füße gestellt. „Vom Obmann bis zum Kassier ist eigentlich alles neu bei uns“, fasst der nunmehrige Obmann Christian Hinterdorfer zusammen.

Neuer Sportlicher Leiter ist Thomas Dötzl. Das Traineramt übernahm schon mit Ende der Frühjahrsmeisterschaft Rudolf Buchinger. Er löst damit Thomas Hörlesberger ab, der aber weiterhin sein Co-Trainer bleibt und auch im Nachwuchs tätig ist. In Sachen Transfers konnte Kematen noch einen Last-Minute-Treffer landen. Der Slowake Alex Frenak, er spielte unter anderem auch schon bei Steinakirchen, soll auf der Sechser-Position das Team verstärken. „Wir führten auch noch mit weiteren Legionären Gespräche, aber die haben am Ende nichts eingebracht“, so Hinterdorfer.

In der Winterpause soll es dann weitere Zugänge geben. Gleich fünf Spieler musste Kematen ziehen lassen. Leo Nagelstrasser, Elias Dorninger, Emre Koc, Raphael Brandstetter und Tim Kohler. Im Herbst will man diese mit Spielern wie Miran Alracho und Daniel Drescher aus der U23 ersetzen. Aber auch mit Spielern wie Lukas Koger und Patrick Härtinger, die nach Verletzung und Auszeit wieder im Kader stehen werden. Zwei Testspiele wurden bisher gewonnen, zwei - das letzte gegen Landesligist Rabenstein - knapp mit 2:3 verloren.

„Wenn uns der Verletzungsteufel verschont, dann sollten wir im Herbst einen Platz im Mittelfeld holen. Platz zehn aufwärts etwa“, so der Obmann.