Loosdorf schlägt den „nächsten Großen“

In der Vorwoche kassierte der ASK Loosdorf eine herbe 2:6-Pleite bei den Amstetten Amateuren und hatte dabei auch kaum eine Chance. Etwas verwundert war man davon im ASK-Lager schon, denn in der Vorwoche besiegte man mit Euratsfeld den Tabellenführer.

Und nun? Am vergangenen Wochenende zeigten die Loosdorfer Kicker eine echte Reaktion und gewannen auswärts in Oed/Zeillern, vor dem Spieltag Tabellenzweiter, deutlich 4:0. „Aus meiner Sicht ein komplett verdienter und auch in dieser Höhe verdienter Sieg für uns. Es war eine sehr gute Leistung von uns und eine Top-Reaktion. Das Amstetten-Spiel ist für uns damit auch schon wieder abgehakt“, erklärt Loosdorfs Sportlicher Leiter Mathias Ringseis.

Nach dem 4:0-Sieg liegt Loosdorf nun auf dem starken vierten Tabellenplatz. Mit 20 Treffern hat der ASK zudem die beste Offensive der Liga. „In der Offensive läuft es bei uns wirklich gut. Man kann sagen, dass wir den Abgang von Markus Gruber und Elsiv Dirvaru sehr gut aufgefangen haben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir noch zu viele Gegentore bekommen. Rang vier und dreizehn Punkte sind aber schon eine tolle Zwischenbilanz“, freut sich Mathias Ringseis.