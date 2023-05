Schreiblehner macht im Sommer Schluss

Es machte schon unter die Woche die Runde – Statzendorfs Erfolgscoach Christian Schreiblehner wird in der kommenden Saison nicht mehr auf der Betreuerbank der Fladnitztaler sitzen. „Es ist, wie es ist – ich habe die Verantwortlichen informiert, dass ich nicht mehr zur Verfügung stehen werde“, bestätigt Schreiblehner, der seine Trainer-Karriere aber nicht beenden wird: „Ich mache einmal im Herbst eine Pause“, so der 50-Jährige, der da einige private Termine vor der Brust hat und seine Entscheidung so erklärt: „Es wäre nicht in Ordnung, wenn ich bei vier, fünf Spielen fehlen würde – ich bin für klare Fronten. Was danach kommt? Schauen wir einmal.“

Stockerlplatz als Abschiedsgeschenk?

Doch jetzt zählt für ihn sowieso nur der ASV Statzendorf und sein großes Ziel – die Top 3. Mit vier Zählern gegen Aufsteiger Schönfeld und den direkten Konkurrenten Euratsfeld, den man am Feiertag mit 4:0 regelrecht deklassiert hat, hat man sich am Wochenende wieder herangepirscht. „Ich denke wir haben das Zeug dazu“, erklärt Schreiblehner, dem der Abschied aus Statzendorf übrigens alles andere als leicht fällt: „Wir haben da eine Truppe zusammengeschweißt, die wirklich sensationell performt. Ich hoffe, sie macht mir am Ende einer tollen Zeit noch ein kleines Geschenk!“