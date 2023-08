Überraschungscoup macht Lust auf mehr

„Dieser Auftritt gegen das Top-Team aus Grein macht einfach Lust auf mehr“, war Statzendorf-Coach Christian Hasenberger vom Auftritt seiner Schützlinge begeistert. Auch wenn er am Ende einem möglichen Sieg doch ein wenig nachtrauerte. Vor allem nach der Pause war man das klar bessere Team, vergab aber die besten Möglichkeiten. So wartet man weiter auf den ersten Saisonsieg.Den will man nun natürlich gerne am kommenden Wochenende einfahren. Da steht aber ein sehr brisantes Duell auf dem Programm: Hasenberger kehrt da an seine alte Wirkungsstätte nach Schönfeld zurück. „Eine ganz schwere Aufgabe“, so Statzendorfs Neo-Trainer, der nicht nur vor dem kleinen Platz warnt, sondern auch vor seiner Ex-Truppe, die beim 5:3 in Kematen erstmals anschreiben konnte: „Sie kommen langsam in Fahrt!“