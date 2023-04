Auf Absage folgt Doppelrunde

Werbung

Nach dem Erfolgserlebnis gegen Wallsee wollte Schönfeld beim Tabellenschlusslicht aus Biberbach nachlegen, doch an ein Spiel war aufgrund des Regenwetters nicht zu denken. „Das ist schade, weil wir so aus dem Rhythmus kommen. Andererseits ist es auch gut, weil wir am schon am Donnerstag nicht mehr trainieren konnten“, sagt Christian Hasenberger und hofft, dass der eigene Trainingsplatz diese Woche wieder voll einsatzfähig ist. Denn mit Hainfeld kommt am Sonntag ein direkter Konkurrent auf die Schönfelder Anlage.

Hasenberger warnt vor Hainfeld

Das Hinspiel konnte der ATSV überraschend für sich entscheiden. Benni Zuber und Michi Henickl sorgten damals für die Tore. In das Rückspiel geht man nun als Favorit, denn bei den Hainfeldern ist nach dem Rückzug von Präsident Harald Fischer und zahlreichen Spielern nichts mehr so, wie es einmal war. „Es gibt aber keine leichten Gegner. Auch wenn sie gerade Probleme haben, werden wir die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir müssen Hainfeld richtig unter Druck setzen und auch auf einen günstigen Spielverlauf hoffen“, sagt Hasenberger und spekuliert auf drei Punkte. Gelingt das Vorhaben, kann der ATSV die Gölsenaler in der Tabelle überholen. „Das ist unser erklärtes Ziel. Wir wollen immer gewinnen“, sagt der Coach vor dem Duell mit seinem Ex-Trainer Frenkie Schinkels.

„Wir waren damals gemeinsam bei Sturm 19, er war Spielertrainer“, erinnert sich Hasenberger. Bereits im Mittwoch steht das Nachtragsspiel gegen das Tabellenschlusslicht aus Biberbach aus dem Programm. Der ATSV kann personell aus dem Vollen schöpfen.