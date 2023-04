Bittere Niederlage nach Leistungssteigerung

Werbung

Der Schönfelder Haussegen ist wieder ein Stück weit gerade gerückt. Dafür sorgte am Sonntagnachmittag eine ordentliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Auftaktpartie in der Gebietsliga West gegen Mauer. „Wir haben einige Gespräche geführt und klar gemacht, dass wir so nicht mehr auftreten wollen“, erzählt Trainer Christian Hasenberger.

Belohnt wurde die Reaktion jedoch nicht. In Amstetten musste sich der ATSV mit einer knappen 0:1-Niederlage begnügen, die laut Hasenberger alles andere als verdient war. Ganz besonders in Rage versetzte den Trainer ein nicht gegebener Elfmeter nach einem Foul an Michi Henickl. „Das war ein lupenreiner Elfer. Die Situation war vermutlich spielentscheidend“, ist sich Hasenberger sicher.

Chancenauswertung bleibt Schönfelds größtes Manko

Nach einem nervösen Start mit einigen guten Chancen und einem Stangenschuss für die Hausherren bekam die Wienerwald-Elf die Partie relativ bald in den Griff. Meriton Thaqi und Maxi Sassmann vergaben noch vor der Pause die Chance auf den Führungstreffer. „Beide sind alleine auf den Tormann gelaufen, konnten den Ball aber nicht unterbringen“, hadert Hasenberger.

Nach dem Seitenwechsel ging es in derselben Tonart weiter. „Wir hatten weitere fünf Chancen. Ein Schuss von Talic wurde von einem Spieler auf der Linie abgewehrt“, erzählt Hasenerger. Bitter: In der 88. Minute führte ein Missverständnis zwischen Abwehrchef Esad Keserovic und Torhüter Lubomir Dite zum Amstettener Siegestreffer. „Das ist ärgerlich, aber wir können uns zumindest in den Spiegel schauen“, resümiert Hasenberger und will nun nicht mehr über fehlenden Einsatz, sondern die magere Chancenauswertung sprechen. „Das Thema verfolgt uns leider schon seit einiger Zeit. Daran müssen wir arbeiten. Auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen würde uns nicht schaden.“

Banger Blick nach unten

Eine Portion Selbstvertrauen wird es in den nächsten Wochen jedenfalls brauchen, will man nicht Gefahr laufen, auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Denn die vergangene Runde verlief neben der eigenen Niederlage so gar nicht nach dem Geschmack der Schönfelder. Mit Biberbach, Oberndorf, Blindenmarkt und Oed konnte nämlich die gesamte Konkurrenz voll Punkten. „Es rennt alles gegen uns, aber wir haben es selbst in der Hand und werden nichts unversucht lassen. Wenn wir weiter so auftreten wie in Amstetten, mache ich mir aber keine Sorgen für die nächsten Aufgaben“, sagt Hasenberger zuversichtlich.