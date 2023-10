Warum Lamp die Trainerbank räumen musste

Die Amtszeit von Karl Lamp dauerte in Schönfeld nur sieben Spiele. Vergangene Woche musste er sich einer Abstimmung stellen, die gegen ihn ausgefallen war. „Es ist mir sehr schwer gefallen, ihn die Entscheidung des Vorstands mitzuteilen“, sagt Manfred Bosch und lässt damit durchblicken, dass er für Lamp gestimmt hatte.

Der Obmann hält Lamp zugute, dass er den Job im Wissen um die schwierigen Voraussetzungen mit voller Leidenschaft angenommen hatte. „Wir konnten jene Spieler, die uns im Sommer verlassen hatten, nicht ersetzen. Die Neuverpflichtungen im Winter waren Hauruck-Lösungen, nicht gut überlegt und von allen Entscheidungsträgern, inklusive mir, falsch beurteilt. Lamp hat uns trotzdem zugesagt, was ich sehr schätze. Es war für ihn und seine Frau auch kein Thema, bei Aktivitäten im Verein mitzuhelfen“, sagt Bosch.

Philipp Grubmüller, der Führende der Torschützenliste, kam wegen Lamp zum ATSV. „Er hat intensiv mitgeholfen, den Kader zusammenzustellen. Deshalb ist es für mich auch unverzeihlich, dass es schon im Vorfeld Kritik aus dem Umfeld an ihm gab. Die Art und Weise, wie ich die letzten Monate erlebt habe, ist nicht mein Schönfeld“, stellt der Obmann klar. Er vermutet einen Mangel an Kommunikation, die zum Scheitern der Zusammenarbeit führte. „Dass Karl ein Hardliner ist, war mir bekannt. Spieler, die Kritik üben, haben es schwer bei ihm“, weiß Bosch. Er habe in den vergangenen Wochen vergeblich versucht, das Klima zu verbessern.

Keserovic und Fenk übernehmen

„Ob Karl zu stur oder zu hart war, oder manche Spieler zu sensibel, lasse ich im Raum stehen. Hier teilen sich die Meinungen in Schönfeld“, sagt Bosch und macht sich auf die Suche nach einem Ersatz auf der Trainerbank. Keserovic und Fenk übernehmen das Training. Tim Pirner wird das Training der Reserve übernehmen. „Ich hoffe, dass die Mannschaft wieder an einem Strang zieht und alle Spieler wieder mit einhundert Prozent Einsatz dabei sind. Unser Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt aber dazu müssen alle ihre Empfindlichkeiten in den Hintergrund und das Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Die nächsten Monate werden zeigen, wer auch in schweren Zeiten ein Herz für Schönfeld hat“, sagt der Obmann und hofft auch, dass das Verletzungspech endlich ein Ende nimmt.

Denn als wäre die Liste an Ausfällen in Schönfeld nicht schon lange genug, gesellte sich am Sonntag auch noch Maxi Sassmann dazu. Der Kapitän musste gegen Waidhofen/Ybbs bereits nach einer halben Stunde mit einer Zerrung im Oberschenkel vom Feld. Trotzdem gelang der lang ersehnte Befreiungsschlag. Der ATSV ging gegen die Spielgemeinschaft nach einem sehenswerten Weitschusstor von Grubmüller in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich fixierte der eingewechselte Dimitrije Kostadinovic in der 89. Minute den viel umjubelten Siegestreffer zum 2:1.

Karl Lamp konnte in Schönfeld nicht alle von seinen Qualitäten als Trainer überzeugen. Foto: Romeo Felsenreich, Romeo Felsenreich