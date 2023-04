Zweiter Sieg in Folge

Biberbach - Wallsee 4:2. Biberbach zieht in diesem Spiel auf 3:0 davon. Nach einer knappen Stunde sah es so aus, als ob es am Heimsieg nichts mehr zu rütteln gäbe. Zudem sieht auch noch Lukas Rumetshofer aufseiten von Wallsee in der 59. Minute die Rote Karte wegen einem Foul. Aber die Überzahl von Biberbach hilft eher Wallsee. Denn auf einmal Kommen die Gäste auf, machen die Sache mit einem Elfertor durch Sebastian Rafetseder noch einmal spannend, denn Rafetseder legt fünf Minuten später noch das 2:3 nach. Biberbach übersteht jedoch diese heikle Phase und kommt durch einen weiteren Penalty in diesem Match in der Nachspielzeit zum 4:2 (94.). Erick Puchel tritt zweimal an. Beim ersten Versuch scheitert er am Keeper von Wallsee. Sein Glück - der Elfer wird wiederholt, da Torhüter Stadler vor der Linie stand und den Ball gehalten hatte. Der Schiedsrichter kürzt dann auch die Nachspielzeit und pfeifft sofort ab. Biberbach wahrt damit seine Möglichkeiten, um doch irgendwann die Rote Laterne wieder los zu werden.

Thomas Mayrhofer, Trainer USC Biberbach: „Wir müssen bei 3:0 den Sack zumachen, hatten Chancen auf das vierte. Dass nach dem 1:3 die Nerven wieder flattern ist klar, wenn man unsere derzeitige Situation berücksichtigt.“

Gerhard Kammerhofer, Trainer SCU Wallsee: „Wir waren weit weg vom Punktgewinn. Obwohl wir nach dem 2:3 die Chance auf das 3:3 hatten. Warum der Schiedsrichter den Elfer wiederholt und uns dann auch noch die Nachspielzeit stiehlt, erschließt sich mir nicht.“

Statistik:

Biberbach - Wallsee 4:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (30.) Glavas, 2:0 (51.) Marijanovic, 3:0 (56., Elfmeter) Marijanovic, 3:1 (57., Elfmeter) Rafetseder, 3:2 (85.) Rafetseder, 4:2 (90+4., Elfmeter) Puchel

Karten: Breitenberger (6., Gelbe Karte Foul), Sündhofer (90+1., Gelbe Karte Unsportl.)Rumetshofer (59., Rote Karte Foul), Bruckner (49., Gelbe Karte Foul), Stadler (90+4., Gelbe Karte Foul)

Biberbach: Schörghuber Daniel, Bulic, Glavas, Puchel, Ziervogel, Schörghuber Julian, Marijanovic, Bichler, Breitenberger, Geiblinger (60. Aigner), Morawetz (60. Hochwallner)

Wallsee: Stadler, Rafetseder, Pankraz, Rumetshofer, Chovanec, Bruckner, Samardzic, Farago, Schörghuber Xaver (30. Sehic), Fiala, Rosenberger

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Javornik