Keine Tore in Blindenmarkt

Blindenmarkt - Grein 0:0. Beide Mannschaften erwischen nicht ihren besten Tag. Blindenmarkt zeigt sehr viel Respekt vor Grein, die Gäste wiederum kämpfen eigentlich mehr mit ihreren Ausfällen, als mit den Gegnern. Auf schwierigem Untergrund - Grein Trainer Vitalis Stankevicius bemängelte den hohen Rasen - entwickelt sich ein Spiel, das zunächst die Gäste im Vorteil sieht. Pils, Szabo und Rapolter kommen in den ersten 15 Minuten zu guten Möglichkeiten. Blindenmarkt-Keeper Roll verhindert aber das Schlimmste. Nach und nach fängt sich Blindenmarkt, steht defensiv sehr gut. Mit hohen Bällen werden die Sura-Brüder gesucht. In der zweiten Hälfte übernimmt Blindenmarkt etwas das Spielgeschehen. Mit Distanzschüssen will der Gastgeber zum Erfolg kommen. Grein hat aber nach der Pause auch wieder seine Möglichkeiten. Marek Szabo ist zweimal knapp dran. Einem Tor am nächsten kommt Blindenmarkt durch Schober. Er trifft jedoch bei einem Abwehrversuch per Kopf die Latte des eigenen Tores. Unterm Strich eine Punkteteilung, die für beide Mannschaften weder Fisch noch Fleisch ist.

Vitalis Stankevicius, Trainer TSV Grein: „Man muss zufrieden sein, wenn man unsere Ausfälle denkt. Wir hatten Möglichkeiten, konnten sie aber nicht nutzen.“

Statistik:

Blindenmarkt - Grein 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Teufel (33., Gelbe Karte Unsportl.), Sura (46., Gelbe Karte Foul), Ebner (30., Gelbe Karte Foul)

Blindenmarkt: Roll, Ebner (82. Rametsteiner), Köstler, Teufel, Schober, Sura Patrick, Sura Peter, Bachler, Ziska (61. Reisner), Luger, Steinmayr

Grein: Henikl (84. Temper), Pilz, Kloibmüller, Szabo, Wurzer Andreas, Gubi, Wurzer Markus (66. Cvetanovski), Pils, Kerschbaummayer Kevin, Killinger, Rapolter

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Matthias Wilfried Lenz