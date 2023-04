Revanche nicht geglückt

Werbung

Blindenmarkt - Statzendorf 1:3. Mehr als unglücklicher Beginn. Ein schwerer Patzer in der Hintermannschaft von Blindenmarkt ermöglicht den Gästen eine billige Führung. Florian Kerzig sagt bereits nach 120 Sekunden danke. Danach kann sich Blindenmarkt aber fangen, wird immer aktiver und kommt noch vor der Pause zum Ausgleich. Peter Sura trifft in der 44. Minute zum hochverdienten 1:1. Im zweiten Durchgang bleibt die Partie bis zur 60. Minute offen. Zwei Offensivaktionen von Statzendorf, die jeweils per Stangelpass zum Torerfolg führen, lassen die Gäste aber auf 3:1 davonziehen. Blindenmarkt hat zwar in der Folge durch Luger noch einen Stangenschuss zu bieten, Tor gelingt aber keines mehr. Damit fällt Blindenmarkt in der Tabelle hinter Oberndorf zurück. Die nächsten Gegner lauten Oed und Grein - die Aufgaben bleiben fordernd.

Wolfgang Talir, Trainer SVU Blindenmarkt: „Statzendorf ist ein Gegner mit viel Qualität. Dennoch sind wir durch unsere Fehler mitschuld an der Niederlage.“

Statistik:

Blindenmarkt - Statzendorf 1:3 (1:1)

Torfolge: 0:1 (2.) Kerzig, 1:1 (44.) Sura, 1:2 (59.) Kikinger, 1:3 (67.) Prischink

Karten: Hahn (35., Gelbe Karte Unsportl.)

Blindenmarkt: Roll, Bachler, Ziska, Garschall (65. Rametsteiner), Reisner (84. Öllinger), Schober, Sura Patrick, Sura Peter, Luger, Teufel, Ebner

Statzendorf: Oberleitner, Kerzig, Hahn Lukas, Kikinger Markus (HZ. Kikinger), Vanek (90+2. Krammel), Prischink (90+2. Mader), Simicek (65. Rosenberger), Rosenberger Markus (83. Krumböck), Weiss, Priesching, Agcet

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Thomas Willhalm