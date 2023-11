Ein Sieg zum Abschluss für Blindenmarkt

SCU Euratsfeld - SVU Blindenmarkt 0:2. „Aufgrund der Ausfälle, die wir zurzeit haben, war es eine sehr schwere Aufgabe für uns. Aber wir haben die verletzungsbedingten Ausfälle gut wegstecken können und sind über 90 Minuten der verdiente Sieger. In der ersten Hälfte hatten wir zwei Lattentreffer durch Kopfbälle und auch sonst die Mehrzahl an Tormöglichkeiten“, freut sich Blindenmarkt-Trainer Patrick Schrampf über den versöhnlichen Saisonabschluss.

Euratsfeld ist zwar in den ersten zehn Minuten die etwas bessere Mannschaft, aber in der Folge nimmt dann der Gastgeber das Heft in die Hand. Peter Sura und Modra Lehel-Hunor klopfen in der ersten Hälfte per Kopfball an der Torumrandung des Gastgebers an. Tore wollen vor der Pause jedoch keine fallen. In der zweiten Hälfte wirkt sich aber das mutige 4/4/2 von Blindenmarkt aus. Die Offensivvariante wird belohnt. Und zwar zunächst mit dem Führungstreffer von Peter Sura in der 70. Minute. Er fängt einen viel zu kurzen Rückpass der Euratsfelder Defensive ab. Doppeltes Pech für die Heimischen, denn sie hatten zehn Minuten davor selbst die große Möglichkeit auf die Führung. Blindenmarkt-Keeper Moritz Bachner vereitelt diese jedoch. Acht Minuten vor dem Ende legt Blindenmarkt nach. Martin Ziska, kurz davor noch zweiter Sieger im Duell mit Euratsfeld-Keeper Salzmann, trifft nach einem Stangler von Peter Sura zum 2:0-Endstand.

Statistik:

EURATSFELD - BLINDENMARKT 0:2 (0:0).

Torfolge: 0:1 (70.) Peter Sura, 0:2 (82.) Ziska.

Gelbe Karten: Klaus Beneder (81. Unsportlichkeit); Wagner (64. Foul), Luger (81. Unsportlichkeit), Bachler (77. Foul), Peter Sura (57. Foul), Patrick Sura (68. Kritik), Schober (53. Unsportlichkeit).

Euratsfeld: Klaus Salzmann; Raab (90. Klaus Beneder), Lukas Deinhofer, Hammerl (65. Hiesleitner), Weber, Reisinger, Haag (83. Flatzelsteiner), Lueger, Peham (65. Eder), Zeilinger, Lukas Salzmann (83. Florian Deinhofer).

Blindenmarkt: Bachner; Steinmayr, Luger, Peter Sura, Bachler, Ziska (88. Stattler), Schober, Patrick Sura, Lehel-Hunor (68. Mille), Köstler, Wagner.

280 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Knezevic.