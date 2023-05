Vier verhängnisvolle Minuten

Oed/Zeillern - Biberbach 4:1. „Heute hat uns leider alles gefehlt was es braucht um ein Fußballspiel zu gewinnen. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, konnten nicht die kämpferische Entschlossenheit an den Tage legen, die es in so einem Spiel braucht. Schade, denn so hätten wir den letzten Platz vielleicht abgeben können. Jetzt müssen wir uns für die letzten Runden wieder sammeln. Im nächsten Match gegen Grein wollen wir ein besseres Bild abliefern“, zeigt sich Biberbach-Trainer Thomas Mayrhofer enttäuscht nach der klaren Pleite gegen Oed.

Nach 120 Sekunden führt Oed

Das Spiel beginnt alles andere als ideal für die Gäste. Oed geht mit der ersten Möglichkeit in Führung. Leo Zefi drückt einen Ball über die Linie, den zuvor David Capek mit einem Lupfer an die Stange gesetzt hatte. Oed ist spielbestimmend, lässt wenig zu. Biberbach zeigt nur einmal auf. Und zwar durch Julian Schörghuber, der kurz vor der Pause die Möglichkeit auf den Ausgleich vergibt. Besonders dick kommte es dann für Biberbach nach einer knappen Stunde.

Capek an drei Treffern beteiligt

Ein Weitschuss von Clemens Pesek gibt dem Spiel eine klare Richtung. 2:0 nach 53. Minuten. Ein Doppelschlag durch David Capek, der jeweils sehr leicht durch die Hintermannschaft von Biberbach spaziert, bringt die frühe Entscheidung. Elvis Bulic gelingt in der Schlussphase zwar noch Ergebniskorrektur, mehr war aber nicht mehr drinnen für den weiterhinTabellenletzten.

Statistik:

Oed / Zeillern - Biberbach 4:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (2.) Zefi, 2:0 (53.) Pesek, 3:0 (56.) Capek, 4:0 (57.) Capek, 4:1 (79.) Bulic

Karten: Ziervogel (82., Gelbe Karte Unsportl.)

Oed / Zeillern: Zefi Leo, Spindler Fabian, Vejzovic (67. Mühlböck), Valenta, Mayrhofer, Zefi Tom, Preuer (86. Kloibhofer), Steinkogler Rene (86. Spindler), Uroko (78. Steinkogler), Pesek (78. Stockinger), Capek

Biberbach: Geiblinger, Schörghuber Julian, Kirchstetter, Breitenberger, Bulic, Hochwallner (58. Morawetz), Marijanovic, Glavas, Schörghuber Kevin, Aigner Matthias Benedikt (58. Puchel), Schörghuber Daniel

249 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Ziernwald