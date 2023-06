Melk feiert den Titel

Wallsee - Melk 0:3. Die Gäste beginnen mit viel Druck, gehen die Sache sehr fokussiert an. In der ersten Viertelstunde haben sie das Spiel klar in der Hand. Zunächst vergibt Melk aber noch die Tormöglichkeiten. Wallsee kann sich danach etwas aus der Umklammerung befreien und wird selbst offensiv vorstellig. Nach einer knappen halben Stunde dann eine vorentscheidende Szene. Tomas Farago läuft alleine auf den Torhüter der Gäste zu und wird etwa 20 Meter vor dem Tor von hinten umgeschnitten. Die Pfeife des Unparteiischen bleibt aber stumm. Er dürfte eine Schwalbe des Stürmers gesehen haben. „Für mich ganz klar eine Fehlentscheidung. Da wäre Foul und auch die Rote Karte für Torraub fällig gewesen“, ärgert sich Wallsee-Trainer Gerhard Kammerhofer. Nützt nichts - Sebastian Rafetseder sieht wegen Kritik auch noch die Gelbe Karte, es bleibt beim 0:0. Rafetseder ist wenig später auch bei der Vorgeschichte zum Führungstreffer von Melk mit dabei. Er vergibt nämlich die Chance auf die Führung für Wallsee, im Gegenzug trifft Dusan Majkic vier Minuten vor Ende der ersten Hälfte zum 0:1.

Knappe Führung zur Pause für Melk

Melk nimmt diesen knappen Vorsprung mit in die Kabine. Startet dann die zweite Hälfte ähnlich aggressiv und präsent wie schon den ersten Durchgang. Innerhalb von sechs Minuten kann Wallsee-Keeper Stadler zunächst noch Schlimmeres verhindern, danach heißt es aber 2:0 für Melk. Stojan Maksimovic ist bei einem Eckball zur Stelle (51.). Doch Wallsee gibt nicht auf. Will unbedingt mit dem Anschlusstreffer noch einmal für Spannung sorgen. Ein sehr guter Freistoß und weitere klare Möglichkeiten bringen jedoch nichts ein. Melk zeigt da mehr Effizienz. Ein schneller Gegenstoß nach einem Corner für den Gastgeber führt zum 0:3. Das zweite Tor von Dusan Majkic in diesem Spiel. Vier Minuten vor dem Ende war der Deckel endgültig drauf, die Meisterschaft in trockenen Tüchern. Die Jubelfeier konnte beginnen.

Gerhard Kammerhofer, Trainer SCU Wallsee: „Mit einer Roten Karte wegen Torraub hätte es für Melk sehr schwer werden können. Ich verstehe immer noch nicht wie man so etwas nicht pfeifen kann. Aber unterm Strich war Melk nicht nur heute gegen uns besser, sonder über die gesamte Saison auch die beste Mannschaft. Ich gratuliere zum Meistertitel.“

Alfred Konrad, Sportlicher Leiter, SC Melk: „Das Melker Märchen wurde Wirklichkeit. Große Erleichterung und Dankbarkeit. 2. Landesliga West, wir kommen.“

Statistik:

Wallsee - Melk 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (41.) Majkic, 0:2 (51.) Maksimovic, 0:3 (86.) Majkic

Karten: Rafetseder (30., Gelbe Karte Kritik)Bauer (66., Gelbe Karte Unsportl.)

Wallsee: Huber (58. Sehic), Rumetshofer, Rafetseder, Schörghuber, Farago (89. Aschauer), Rosenberger, Bruckner, Marschalek, Chovanec, Stadler, Fiala

Melk: Saric, Maksimovic, Zuber, Bauer (70. Hoppi), Majkic (87. Langthaler), Hofmann (44. Harmanci), Schaufler, Macanovic (87. Czerny), Prinz, Kurtin, Plavotic (HZ. Kühberger)

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Maximilian Weiß