Mauer siegt im Derby

Euratsfeld - Mauer 1:3. Mauer fehlen in dieser Partie einige Spieler. Schweighofer und Andjelkovic wegen Sperren, Nico Stadler war beruflich verhindert, Julian Pfleger krank und Sascha Becksteiner fiel mit einer Muskelzerrung aus. Euratsfeld versuchte den Spielaufbau mit Bällen durch das Zentrum, das jedoch von Mauer sehr gut zugestellt wurde. Den einzigen Treffer in den ersten 45 Minuten erzielt Linhart. Er vergibt zwar zunächst noch eine Möglichkeit, aber vier Minuten vor dem Pausenpfiff passt es dann. Euratsfeld hat jedoch gleich nach Wiederbeginn die passende Antwort. Simon Rottenschlager ist 120 Sekunden nach Anpfiff der zweiten Hälfte zur Stelle. Die Schlussphase des Derbys hat aber wieder Mauer die Oberhand. Linhart und Zarl netzen ein. Mauer ist mit diesem Sieg auf den Sprung in die Top-3, hat sich vom dichten Mittelfeld abgesetzt.

Stefan Nestl, Trainer SVU Mauer: „Aufgrund der Ausfälle war es nicht leicht für uns. Aber insgesamt denke ich, dass der Derbysieg in Ordnung geht.“

Statistik:

Euratsfeld - Mauer-Öhling 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (41.) Linhart, 1:1 (47.) Rottenschlager, 1:2 (74.) Zarl, 1:3 (80.) Linhart

Karten: Lueger (89., Gelbe Karte Unsportl.), Redl (80., Gelbe Karte Foul), Latschbacher (45+1., Gelbe Karte Unsportl.)Kreuzer (42., Gelbe Karte Unsportl.), Lehner (18., Gelbe Karte Foul)

Euratsfeld: Zeilinger (65. Tröscher), Reisinger, Latschbacher, Redl, Lueger, Rottenschlager, Hammerl (71. Olbrich), Wagner (78. Salzmann), Weber, Raab, Etlinger

Mauer-Öhling: Fischer, Lehner, Bachner, Jandl, Kreuzer, Schuller (85. Schubert), Stöffelbauer, Linhart, Antunovic, Vielmetti, Zarl

340 Zuschauer, Schiedsrichter: Oskar Kokoszka