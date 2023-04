Rassiges Derby mit vielen Chancen

Werbung

Euratsfeld - Oed 2:2. Für den Gastgeber beginnt das Match mehr als suboptimal. Zunächst vergibt Euratsfeld nach 180 Sekunden einen Sitzer zur Führung. Dann lässt man nach fünfe Minuten einen Elfer aus. Aigner kann den Ball abwehren. Oed kommt damit gut durch diese Phase, nutzt die erste Möglichkeit zur Führung. Eine Direktabnahme von Jiri Valenta aus 20 Metern findet via Innenstange den Weg in das Tor. Der Legionär bei Oed trifft damit weiterhin wie am Fließband (7.). Etwas Glück bleibt Oed auch weiterhin in der Anfangsphase treu. Denn Rene Steinkogler, der für sein Elferfoul bereits Gelb gesehen hatte, marschierte in der zehnten Minute knapp am Ausschluß vorbei, als er Dominik Latschbacher unsanft zu Boden bringt. Der Schiedsrichter lässt hier weiterspielen. Euratsfeld verwickelt sich in Diskussionen, es fehlt die Konzentration. Diese hat weiterhin Oed inne, die diese Unachtsamkeit zum 2:0 nutzt. David Capek durchbricht seine Torsperre, sorgt für eine 2:0-Führung. Euratsfeld erholt sich langsam von dieser Anfangsphase, kann noch vor der Pause den Anschlusstreffer markieren. Eine sehenswerte Kombination vollendet Lukas Lueger in der 39. Minute. Nach der Pause entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Da waren Fallrückzieher, Chancen aus kurzer Distanz und vieles mehr dabei. Treffen tut aber nur mehr Euratsfeld. Und zwar zum Endstand von 2:2. Markus Wagner bereits in der 55. Minute. Den Matchball für Oed vergibt Mattheo Mühlböck in der 95. Minute, als er vom Fünfer über das Tor schießt.

Anton Saric, Trainer SCU Euratsfeld: „Nach einem 0:2-Rückstand kann man mit dem Remis zufrieden sein. Wir hätten aber selbst 2:0 führen müssen. Ein abwechslungsreiches Derby, bei dem für beide Teams der Sieg möglich war.“

Statistik:

Euratsfeld - Oed / Zeillern 2:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 (7.) Valenta, 0:2 (10.) Capek, 1:2 (39.) Lueger, 2:2 (53.) Wagner

Karten: Reisinger (74., Gelbe Karte Foul)Preuer (44., Gelbe Karte Foul), Mayrhofer (1., Gelbe Karte Foul), Steinkogler (6., Gelbe Karte Foul), Lang (20., Gelbe Karte Kritik), Mühlböck (90+1., Gelbe Karte Foul)

Euratsfeld: Wagner (76. Salzmann), Tröscher, Reisinger, Raab (55. Hammerl), Weber, Lueger, Rottenschlager (55. Olbrich), Latschbacher, Etlinger, Redl, Weislein

Oed / Zeillern: Aigner, Mayrhofer, Spindler Niklas (71. Stockinger), Steinkogler, Capek, Elias, Zefi Leo, Valenta, Zefi Tom, Preuer (82. Mühlböck), Vejzovic

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Govedarevic