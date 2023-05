Duell der besten Frühjahrsteams

Die Truppe von Erfolgscoach Rainer Hudler präsentierte sich trotz der 2:4-Niederlage im abgelaufenen Nachtragsspiel in Mauer im „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen Biberbach von ihrer besten Seite. Die Melktaler feierten einen 3:0-Erfolg, den sechsten Sieg im siebenten Rückrundenmatch. Mit diesen drei Punkten machten die SVO-Kicker auch in der Tabelle einen Sprung nach vorne und rangieren auf Rang elf. Trainer Hudler ist von der Leistung seines Teams beeindruckt: „Wir haben einen völlig verdienten Sieg gefeiert. Dadurch bleibt Biberbach auf Distanz, und wir können weiterhin in der Tabelle nach oben blicken.“ Mann des Spiels war Philipp Penzenauer, der anstelle des gesperrten Nedim Becirovic an vorderster Fronst stürmte. Der Angreifer erzielte die ersten beiden Treffer (8., 35.) und bereitete das 3:0 durch Philipp Rentenberger mustergültig vor. Für Hudler war der Einsatz von Penzenauer die richtige Entscheidung. Er betont: „Gegen die langsamen Innenverteidiger der Biberbacher war der pfeilschnelle Penzenauer genau die Waffe, die wir gebraucht haben.“ Der Doppeltorschütze hätte in der ersten Halbzeit jedoch noch zwei weitere Treffer erzielen können. Zuerst scheiterte er aus fünf Metern Entfernung an der Stange, danach blieb er alleine auf den gegnerischen Keeper zulaufend ihne Torerfolg.“ Der Triumph gegen das Tabellenschlusslicht hätte deshalb weitaus höher ausfallen können, zumal Niklas Hackner nach dem Seitenwechsel an der Latte scheiterte. Das Selbstvertrauen vor dem Kräftemessen mit dem SC Melk stimmt. In diesem Derby kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den beiden besten Frühjahrsteams. SVO-Coach Hudler betont: „Für uns ist es ein Bonusspiel. Wir können nur überraschen und wollen dies auch.“ Der zuletzt gesperrte Becirovic kehrt wieder in die Mannschaft zurück.

