Statzendorf und der Tag der Abschiede

„Wenn uns das jemand vor der Saison gesagt hätte – meine Reaktion wäre nur Kopfschütteln gewesen“, verrät Obmann Herbert Stöger, wenn man ihn auf den Top-3-Platz seiner Statzendorfer anspricht, den man am vergangenen Wochenende mit einem 2:0-Erfolg in Oed fixiert hat. „Mit einem durchaus glücklichen allerdings“, wie Trainer Christian Schreiblehner zugibt, „wir waren diesmal unglaublich effizient, haben zwei unserer drei Chancen genutzt. Der Gegner war absolut auf Augenhöhe.“

Dort will man sich am Samstag auch gegen Grein präsentieren. „Vielleicht sind wir ja noch das Zünglein an der Waage, wenn Melk am Freitag in Wallsee den Sack nicht zumacht“, so der ASV-Coach, für den die Partie durchaus emotional werden wird. Wie ja schon länger bekannt ist, wird er den Klub verlassen und eine Pause von der Trainerbank machen. Übrigens nicht der einzige Abschied zum Saisonfinale. „Auch Co-Trainer Christoph Völkl und Defensivmann Christoph Weiss, der nach Getzersdorf wechselt, werden uns verlassen“, so Herbert Stöger, der natürlich – so wie die Fans – hofft, dass man den dritten Platz mit einem vollen Erfolg abfeiern kann.