Abstiegskampf startet furios

Anschreiben ist wichtig. Ein guter Start in die Rückrunde ist gefragt. Phrasen, die man eigentlich von Verantwortlichen aller Vereine in der Liga gehört hat. Von den Bezirksvereinen waren davon natürlich vor allem jene Mannschaften betroffen, bei denen es im Herbst nicht so gut gelaufen ist. Biberbach hatte mit Melk eine enorm starke Hürde zu nehmen, um Zählbares aus dem Schuberth-Stadion zu entführen. Lange Zeit konnte Biberbach dem Sturmlauf des Tabellenführers trotzen und auch selbst einige Nadelstiche setzen. Am Ende setzte sich der Favorit aber durch.

„Melk hatte zwar mehr Spielanteile, aber wir haben sehr gut dagegengehalten. Nach der Pause sind wir zu passiv geworden, Melk konnte den Druck steigern. Gegen eine Mannschaft, die diese Qualität in ihren Reihen hat, kassierst du irgendwann ein Tor. Insgesamt können wir auf dieser Leistung aufbauen. Unsere Gegner kommen erst“, gibt sich Biberbach-Trainer Thomas Mayrhofer noch relativ gelassen, obwohl die Rote Laterne aufgrund des Erfolges von Oberndorf jetzt einmal in Biberbach gelandet ist.

Einer dieser Gegner – in der übernächsten Runde – ist Blindenmarkt. Bisher war die Heimbilanz von Blindenmarkt sehr überschaubar, denn kein einziger Punkt blieb bisher im eigenen Stadion. Alle Gegner im Herbst kassierten jeweils drei Zähler ein. Da ist das Remis gegen Amstetten jetzt sicher einmal ein guter Beginn. „Der Punkt fühlt sich wie ein Sieg an. Unglaublich, dass wir erst in der Rückrunde daheim anschreiben“, so Trainer Wolfgang Talir. Gegen Amstetten musste Blindenmarkt viele Ausfälle verkraften. Martin Ziska, Lukas Reisner, Daniel Köstler und Jonas Schneider haben zum Auftakt gefehlt.

„Unter diesen Umständen können wir mit dem Punkt sehr gut leben, den wir uns erkämpft haben. Da aber auch die Mannschaften vor uns gepunktet haben, wird die Sache nicht leichter“, hält Talir abschließend fest. Ähnlich sieht auch Co-Trainer Patrick Schrampf die Situation: „Wir wollten defensiv gut stehen, das ist uns gelungen. Der erste Punkt daheim sollte Auftrieb geben.“

Derby gegen Biberbach

In der nächsten Runde gilt es gegen Wallsee zu bestehen, die mit einem Auftaktsieg in Euratsfeld sehr gut gestartet sind. Danach gibt es aber bereits ein wegweisendes Match. Gegen Biberbach kann schon sehr früh eine kleine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen. Auch wenn danach noch viele Runden zu spielen sind, stehen beide Mannschaften unter Siegzwang.

„Ganz klar, da muss ein Dreier her“, blickt Wolfgang Talir voraus. Insgesamt müssen sowohl Biberbach als auch Blindenmarkt aufpassen, um den Abstand zu den davor liegenden Mannschaften nicht zu groß werden zu lassen. Denn Oed/Zeillern und Kematen holten im ersten Match gleich drei Punkte. Aber auch Oberndorf, das sich ebenso wie Oed sehr gut verstärkt hat, wird nicht die schwache Herbstsaison wiederholen. Fünf von sieben Mannschaften, die die untere Hälfte der Tabelle bilden, konnten zum Beginn der Punktejagd zumindest anschreiben. Geht das in den nächsten Runden so weiter, kann sich kein Team eine Schwächephase leisten. Denn das wäre schon fast gleichbedeutend mit einem Abrutschen zum Tabellenende. Und dort will ja keiner landen.