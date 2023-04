Bei Statzendorf ist der Knoten geplatzt

„Jetzt ist er endlich da, der erste Dreier im Frühjahr“, atmete Statzendorf-Coach Christian Schreiblehner nach dem 3:1-Auswärtserfolg in Blindenmarkt tief durch. Der war hochverdient, aber auch hart erarbeitet. Vor allem, weil man einmal mehr die eine oder andere tolle Torchance liegen gelassen hat. „Wir hätten weit höher gewinnen müssen“, so der Schreiblehner, der aber schnell hinzufügt: „Wichtig sind nur die drei Punkte!“ Punkte, die sein Team wieder näher an die Top-3 heranführen.

Zwei dicke Brocken vor der Brust

Doch davon will man in Statzendorf nichts wissen. Denn jetzt stehen zwei Heimspiele auf dem Programm. Mit Schönfeld und Euratsfeld warten zwei echte Brocken auf Lukas Hahn & Co. Und man weiß ja – die Heimstärke der Statzendorfer ist überschaubar. Warum dem so ist? Achselzucken beim Trainer. „Wenn ich das wüsste“, so Schreiblehner, „ich bin Elektriker und kein Psychologe – ich hoffe einfach das sich der Knoten diesmal löst.“