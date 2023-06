„Bin nicht wegen Statzendorf weg“

NÖN: Acht Jahre bei einem Verein sind eine lange Zeit. Was waren die Gründe für den Abschied aus Schönfeld?

Christian Hasenberger: Es waren am Ende viele Kleinigkeiten, die den Ausschlag gegeben haben. Dass es einen Umbruch geben wird, war schon im Winter klar. Ich bin ein Trainer, der immer Ziele verfolgt und noch weiter hinauf möchte. Das ist aber für Schönfeld nicht möglich, die Gebietsliga ist der Zenit. Daher denke ich, dass das der richtige Zeitpunkt für einen Schlussstrich war. Mir war wichtig, dass wir im Guten auseinandergehen, uns weiter in die Augen schauen können und Freunde bleiben. Manche glauben, dass ich wegen Statzendorf in Schönfeld aufhöre. Dem ist aber nicht so. Ich hätte auch aufgehört, wenn ich keinen Verein gefunden hätte.

Nach einem durchwachsenen Frühjahr haben Sie mit Ihrer Elf am Schluss noch einmal ordentlich aufgedreht. Warum lief es da plötzlich besser?

Hasenberger: Nach dem Sieg in Kematen war der Druck plötzlich weg und wir konnten den Flow gut mitnehmen. Man hat gut gesehen, wie schnell es im Fußball gehen kann. Da, wo wir jetzt sind, ist jedenfalls gerechtfertigt. Mit dieser Mannschaft und Einstellung darf man nicht weiter hinten stehen.

Machen Sie sich Sorgen um Ihr Erbe in Schönfeld?

Hasenberger: Überhaupt nicht! Mit dem Stamm, den ich zurücklasse, wird man auch in Zukunft in der Gebietsliga bestehen. Die eigenen Spieler bleiben ja alle. Ich habe das sauber übergeben.

Meinem Buam wird es sicher auch gut tun, jemanden anderen zu sehen als seinen alten Vater Christian Hasenberger über seinen Junior, der auch künftig das ATSV-Tor hütet

Was waren Ihre persönlichen Highlights der letzten Jahre?

Hasenberger: Das waren acht Jahre gespickt mit fast nur Highlights. Wir hatten zwischendurch ein paar Hänger, aber wir haben es geschafft, mit Rückschlägen immer gut umzugehen. Zwei Meistertitel, drei Hallentitel – das waren Jahre auf höchstem Level. Das Glück hat man als Trainer nicht immer. Ich war Begleiter einer goldenen Generation. Viele meiner Jungs haben sich unglaublich weiterentwickelt. Alle Spieler, die von uns weggegangen sind, spielen jetzt höher.

Ihr Sohn bleibt beim ATSV. Darf man also damit rechnen, Sie auch in Zukunft in Schönfeld anzutreffen?

Hasenberger: Auf alle Fälle! So schnell wird mich der Verein nicht los. Meinem 'Bua' wird es sicher auch guttun, etwas andere zu sehen, als seinen alten Vater.