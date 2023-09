Bittere Auswärtspleite für Statzendorf

Mit der Leistung seiner Schützlinge war Trainer Christian Hasenberger nach der 0:1-Niederlage in Waidhofen/Ybbs vollauf zufrieden. Einzig das Ergebnis passte so gar nicht für seine Statzendorfer. „Wir waren 90 Minuten die klar bessere Mannschaft, haben nur bei einer Standardsituation nicht aufgepasst – schade um die nächste Chance da ganz oben anzudocken“, so seine Analyse. Was fehlte – die Kaltblütigkeit vor dem Tor.

Die Crux mit den Chancen

Einmal mehr ließen die Statzendorfer unzählige Möglichkeiten aus, schafften es nicht in Führung zu gehen. Und auch nach dem Gegentor war man die bessere Mannschaft, tat sich allerdings noch schwerer den Abwehrriegel zu knacken. „Daran müssen wir arbeiten“, erklärt ASV-Coach Hasenberger, der aber überzeugt ist: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Schon in Wallsee wollen wir zurück in die Erfolgsspur … und punkten!“ Ein Gegner, der den Statzendorfern an sich liegt: Im Vorjahr gab's jeweils glatte 4:0-Erfolge für die ASV-Riege. Gelingt das auch am Sonntag, können sich die Statzendorfer Kicker wieder in der Gebietsligaspitzengruppe festsetzen.