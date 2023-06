Bundesligaflair in Euratsfeld

Den bisherigen Top-Transfer der Liga kann wohl Euratsfeld vermelden. Denn mit Lukas Deinhofer konnte ein Spieler mit mehrjähriger Bundesligaerfahrung verpflichtet werden. „Es gab bereits seit längerer Zeit Gespräche, dass Lukas, sobald er aus beruflichen, oder auch privaten Gründen sportlich kürzertreten muss, eventuell für uns kicken wird. Das private Umfeld hat da auch mitgespielt. Es freut uns, dass er in der kommenden Saison für uns spielt“, zeigt sich der Sportliche Leiter Mario Schuller in Vorfreude. Am Hochkogel gibt es aber auch noch weitere Änderungen. Bereits seit Längerem ist ja bekannt, dass Patrick Ledic das Traineramt von Anton Saric übernehmen wird. Zusätzlich zu Deinhofer gibt es jedoch auch noch weitere neue Gesichter im Euratsfelder Dress. Yannick Peham, Offensivakteur der SKU Amstetten Amateure, ist ebenfalls mit dabei. Schließlich komplettieren noch Klaus Beneder von Ferschnitz und Stefan Harreither (UNION Neuhofen) den Kader des Gebietsligisten. Das waren die erfreulichen News. Denn es kehren einige sehr wichtige Spieler dem Verein den Rücken. Daniel Olbrich schnürt seine Fußballschuhe künftig für Leonhofen, Dominik Latschbacher wechselt in die Landesliga nach Wieselburg. Florian Redl tut es ihm gleich und steigt ebenfalls in eine höhere Liga um. Sein neues Betätigungsfeld heißt Purgstall. Alexander Schober bleibt in der Liga, wird aber bald das Leiberl von Blindenmarkt mit auf das Spielfeld nehmen. Und schließlich wird Klaus Hinteregger nach Ferschnitz verliehen. „Alles in allem sind das natürlich schmerzliche Abgänge. Das wiegt man mit einem Top-Transfer auch nicht so leicht auf, so ehrlich muss man sein. Aber wir gehen auch den Weg der Jugend seit vielen Jahren. Und dabei bleiben wir auch. Wir hatten leider im Frühjahr eine eher durchwachsene Saison. Ziel wird ein Platz im oberen Drittel der Tabelle sein. Das sollte sich mit diesem Kader schon ausgehen“, hofft der Sportliche Leiter abschließend.

Mauer hat Ausfall von Michael Zarl zu verkraften

Das wird wohl eine längere Pause geben. Michael Zarl riss sich gegen Biberbach eine Sehne, kann nun einige Monate nicht trainieren. „Wir rechnen mit bis zu neun Monaten. Sollte es früher wieder etwas werden, dann freut uns das natürlich“, so Trainer Stefan Nestl. Zwei Spieler konnte Mauer bereits fix in die Kaderliste für die nächste Meisterschaft eintragen. Sebastian Hönigl, der sich mit dem Sprung von Neustadtl in die Gebietsliga einer höheren sportlichen Herausforderung stellen will, wird an Stelle von Moritz Bachner zwischen den Pfosten stehen. Tobias Hochstrasser wechselt von Hausmening nach Mauer. Mit der abgelaufenen Saison war man in Mauer sehr zufrieden, Grund für großartige Änderungen gab es laut Trainer Stefan Nestl also nicht. Julian Fischer wird nach Winklarn verliehen. Ob noch weitere kleine Anpassungen folgen, ist noch ungewiss.

Wunschspieler wurde bereits verpflichtet

Mit Modra Lehel-Hunor wurde ein Spieler verpflichtet, an dem Blindenmarkt schon länger dran war. „Er ist ein absoluter Wunschspieler. Ihn können wir sehr universell einsetzen. Er ist sowohl auf der Sechser, Achter oder Zehnerposition Zuhause. Dass es bereits jetzt geklappt hat, freut uns sehr“, kann Trainer Patrick Schrampf einen Teil der Transferakten abhaken. Ebenfalls neu in Blindenmarkt ist Moritz Bachner. „Ein gesunder Konkurrenzkampf um die Einser-Position zwischen ihm und Dominik Roll kann sich durchaus positiv entwickeln“, umschreibt Schrampf die Ausgangssituation bei der Torhüterrolle. Weitere Spieler will Blindenmarkt noch holen, denn mit dem langjährigen Kapitän und Blindenmarkt-Urgestein Stefan Teufl hört ein sehr wichtiger Bestandteil der Kampfmannschaft auf. Die Vorbereitung auf die Meisterschaft in Blindenmarkt startet mit 10. Juli, bis dahin sollte der endgültige Kader sehr konkrete Formen angenommen haben.

Neue Meisterschaft, neues Glück für Grein ?

Zweimal in Folge wurde Grein nun Vizemeister. Damit nicht aller guten oder auch schlechten Dinge drei werden, gilt es bereits jetzt, die Weichen für Angriff Nummer drei auf den Titel zu starten. In Sachen Transfers ist man bereits sehr weit, konnte einige Vorhaben schon unter Dach und Fach bringen.

Der Abgang von Torhüter Sebastian Krammer, der nun in Krummnußbaum den Kasten sauber halten soll, wird durch die Verpflichtung von Fabian Aigner kompensiert. Er fing zuletzt Bälle für Bad Kreuzen. Paul Klammer (Pabneukirchen) und Stürmer Marcel Tenschert vom FCU Neustadtl heißen die weiteren Zugänge beim Vizemeister.

Trainer Vitalis Stankevicius wird dafür aber auf die Dienste von Langzeitkapitän Thomas Kloibmüller wohl nicht mehr zurückgreifen können. Denn obwohl sein Pass weiter in Grein gelagert wird, bedeutet seine Karrierepause ziemlich sicher keinen aktiven Einsatz für Grein in der nächsten Zeit.

Ein Abgang und ein Karriereende bei Wallsee

Wallsee kam in der Meisterschaft sehr gut durch, konnte auch einige Wellentäler gut übertauchen. Die Transferphase ist derzeit noch eher in den Startlöchern.

Ob und welche Aktionen Wallsee in Sachen Personal setzt, wird sich noch zeigen. Zwei Fixpunkte gibt es zurzeit. Merdan Sehic, der bereits in der Winterpause nach Seitenstetten wechseln sollte, aber aufgrund einer schweren Verletzung im Frühjahr nur sporadisch zum Einsatz kam, ist nun endgültig beim Landesligisten gelandet. „Für mich eine sportliche Herausforderung, aber der logische nächste Schritt. Ich kenne bereits viele aus dem Team, bin sicher, dass ich gut in das System passe“, so Sehic zuversichtlich.

Elias Aschauer wiederum muss mit dem Wettkampfsport aufhören, da bereits drei Kreuzbandrisse in seiner sehr kurzen Karriere passiert sind.

Blindenmarkt verpflichtete Wunschspieler Modra Lehel-Hunor von St. Georgen. Foto: Foto: J. Wickensschnabel, J. Wickenschnabel

Der ehemalige Kapitän des SKU Amstetten Lukas Deinhofer (r.) geht den Schritt in die Gebietsliga West zu Euratsfeld. Foto: Foto: