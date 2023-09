Der Herbst wird für Schönfeld zur Belastungsprobe

Mit Luigi Iacona, Esad Keserovic, Sebastian Nichitoi und Edison Thaqi muss der ATSV Schönfeld ohnehin schon auf vier wichtige Spieler verletzungsbedingt verzichten, gegen Oed/Zeillern kamen noch zwei weitere Ausfälle dazu. Gazmend Thaqi war aufgrund eines privaten Termins verhindert, Kevin Pichler lag mit einer Sommergrippe im Bett. „Das war unser letztes Aufgebot. Bald kann ich mit unseren Ausfällen ein ganzes Team aufstellen“, hadert Karl Lamp.

Trotzdem war der Trainer mit dem Auftritt seiner Elf nicht unzufrieden. Zumindest in der ersten Halbzeit präsentierte man sich gegen den Tabellenführer ebenbürtig. Rene Reiter, Philip Grubmüller und Meriton Thaqi vergaben allesamt Top-Chancen. „Wir haben beherzt gekämpft und alles gegeben. Bis auf das fehlende Tor war das absolut in Ordnung“, lobt der Schönfelder Coach.

Kadersituation ist angespannt

Nach dem Seitenwechsel machte sich dann aber doch der Klassenunterschied bemerkbar. „Wir sind immer weiter zurückgefallen und man hat gemerkt, dass Oed eingespielter ist“, analysiert Lamp. Vergangene Woche zeigte sich der Trainer vor allem aufgrund des mauen Abwehrverhaltens seiner Elf besorgt. Gegen Oed stellte er nun um.

Offensivmann Lukas Mitterwachauer wurde in die Innenverteidigung zurückbeordert. Gemeinsam mit Enes Hikmet, der im Sommer aus Böheimkirchen zum ATSV wechselte, sollte er den Laden hinten dichtmachen. Links und rechts in der Abwehr warf Lamp mit Felix Schwarz und Noah Slachta zwei 17-Jährige ins kalte Wasser. „Auch wenn wir beim ersten Tor nicht gut ausgesehen haben, muss ich sagen, dass die Jungs das tadellos gemacht haben“, lobt der Trainer und kann sich somit auch vorstellen, dass Mitterwacher weiter Ersatzdienst in der Innenverteidigung leisten muss.

„Einserjob“ für Damm

Die nächsten Wochen werden für den Wienerwald-Verein dennoch kein Zuckerschlecken, denn bis sich das Lazarett lichtet, wird es noch dauern. „Keserovic wird im Herbst ziemlich sicher nicht mehr spielen, der Schulterbruch von Thaqi dauert auch noch länger. Bei Nichitoi und Iacona hoffe ich, dass die beiden in zwei bis drei Wochen wieder ins Training einsteigen können“, sagt Lamp. Dass Marco Hasenberger gegen Oed nur auf der Bank Platz nahm, und stattdessen Maximilian Damm das Tor hütete, erklärt Lamp mit der Belastung Hasenbergers beim Bundesheer. „Er hat die ganze Woche nicht trainieren können und war müde. Zum Glück haben wir mit Damm einen guten Ersatz.“