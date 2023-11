Duell der Remis-Könige endete unentschieden

Das Duell der beiden Tabellennachbarn endete – wie sollte es auch anders sein – mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Für beide Mannschaften war dies das siebente Remis der Hinrunde. SVO-Coach Rainer Hudler war vom Spielausgang wenig überrascht: „Das 0:0 war symptomatisch für den Herbst. Dass beim Remis dann auch keine Tore fallen, passt gut ins Bild.“

Dabei liefen beide Teams in Bestbesetzung auf, wie Hudler berichtet: „Die Defensivreihen haben sehr diszipliniert gespielt. Deshalb gab es kaum Chancen auf beiden Seiten.“ Die besten Chancen für die Melktaler vergaben Lukas Puchegger, der mit einem Freistoß am Greiner Keeper Marco Gubi scheiterte, und Julian Tanzer, der im 1:1-Duell ebenfalls in Gubi seinen Meister fand. Dazu Hudler: „Leider haben wir zum wiederholten Male vor dem Tor zu wenig Effizienz gezeigt.“

Aber auch Grein hatte den Sieg vor Augen. SVO-Keeper Christoph Graf parierte jedoch den wegen eines Handspiels von Jonas Biber verhängten Elfmeter von Marek Szabo. In der Schlussphase hätte es aber durchaus auch einen Penalty für den SV Oberndorf geben können. Die Pfeife von Schiedsrichter Hikmet Inal blieb bei einem streitbaren Handspiel eines Greiners im Strafraum jedoch still. Apropos Inal: Der Unparteiische hatte die hektische Partie trotz der insgesamt zehn verhängten Gelben Karten sehr gut im Griff, wie auch Hudler bestätigte: „Die Greiner haben speziell in der ersten Halbzeit sehr hart gespielt. Gleich fünf Spieler sind zu Recht verwarnt worden. Leider haben wir es hier verabsäumt, mehrere 1:1-Situationen zu suchen, um eventuell eine Überzahl-Situation im Spiel zu erhalten. Da waren wir einfach noch zu grün hinter den Ohren.“