Durststrecke endlich beendet

Neun Wochen mussten Oberndorfs Kicker auf einen Sieg warten. Neun Wochen, in denen die Melktaler viele negative Erfahrungen und bei sechs zum Teil vermeidbaren Remis auch sehr viele wichtige Punkte liegen gelassen hatten. Drei wichtige Zähler holten die Mannschaft von Trainer Rainer Hudler nun im Duell mit Statzendorf.

Nach einigen Pleiten-, Pech- und Pannenspielen stand dem SVO in dieser Auswärtspartie das Glück zur Seite. In einer ausgeglichenen Partie sorgte Lukas Puchegger in der 90. Spielminute per Kopf nach einer Freistoßflanke von Patrick Bachtrögler für den entscheidenden Treffer. Für die Oberndorfer ein wichtiges Tor, die sich damit wieder etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen konnten. Hudler zufrieden: „Die Erleichterung bei allen Beteiligten ist groß. Wir wussten, dass sich das Blatt irgendwann auch wieder zu unseren Gunsten wenden wird. Es ist schön, dass es sich in dieser engen Partie für uns doch noch mit dem Sieg ausgegangen ist.“

Apropos eng: Auch die Tabellensituation drückt aus, dass die Meisterschaft dieses Mal sehr ausgeglichen ist und sich keine Mannschaft entscheidend absetzen kann. Mit einem Sieg im abschließenden Herbstrundenspiel gegen Grein wollen die Melktaler weiter Boden in der Tabelle gutmachen. Hudler ist jedoch vor den Gästen gewarnt: „Die Greiner haben sich aus meiner Sicht bis jetzt unter Wert verkauft. Beim letztwöchigen 5:1-Sieg gegen Loosdorf haben sie aber gezeigt, welches Potenzial in ihnen steckt. Wir sind gewarnt, werden uns aber sicherlich nicht verstecken. Wir versuchen alles, um dieses Spiel zu gewinnen, um den Herbst mit einem weiteren versöhnlichen Ergebnis abschließen zu können.“