Ein Hainfelder Schritt nach vorne

Nach drei Niederlagen in Serie sprach man in Hainfeld bereits vom 'Worst Case', der eingetreten ist. „Zwei von drei Niederlagen waren absolut nicht notwendig. Nur gegen Oed waren wir klar unterlegen“, sagt Thomas Schnürer zurückblickend. Nach dem Duell mit den Amateuren aus Amstetten ist er nun wieder positiv gestimmt. Zwar schaute am Ende wieder kein Sieg heraus, doch auch ein Punkt fühlt sich in Hainfeld momentan wie ein Erfolg an. „Die Stimmung ist nun wieder positiver. Ich hoffe, dass die gröbste Verunsicherung jetzt weg ist“, sagt der sportliche Leiter.

Dabei wäre in Amstetten tatsächlich mehr drinnen gewesen. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte man ein klares Übergewicht an Chancen. Bereits in der dritten Minute drückte Horen Sarikyan den Ball im Rutschen nach einem Stanglpass von Stefan Decker über die Linie. Davor scheiterte der Hainfelder Stürmer bereits vom Elfmeterpunkt. Serkan Demirbas wurde gefoult. Schnürer: „Der Elfer war nicht schlecht geschossen, nur der Tormann hat auch sehr gut gehalten.“Schnürer: „Erster Dreier

nur Frage der Zeit!!“Nach der Pause gestaltete sich die Partie ausgeglichener. Hainfeld musste das Tempo aufgrund der Hitze zurückfahren und Amstetten kam immer wieder zu guten Gelegenheiten. In der 60. Minute fand eine dieser Möglichkeiten den Weg ins Tor. „Wir haben am Schluss Moral gezeigt und den Punkt rüber gebracht“, lobt Schnürer. Positiv stimmt ihn auch, dass bei seinem Spielern am Ende doch der Ärger überwog. „Alle waren sich einig, dass das zwei verlorene Punkte waren und viel mehr für uns drinnen war!“