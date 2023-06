Ein zweiter Platz, der trotzdem ein Erfolg ist

Die Chance auf den Titel war da. Und sie war eine sehr große, denn Melk zeigte in den letzten Runden Nerven. Der Wiederaufsteiger in die Landesliga hatte zwischenzeitlich schon zehn Punkte Vorsprung in der Tabelle. Da hatten nur mehr die wenigsten Grein auf der Rechnung, denn auch aufgrund einiger verletzungsbedingter Ausfälle war es nicht immer leicht für Grein, den Anschluss an Melk nicht zu verlieren. Am Ende schafft es aber doch Melk, obwohl Grein im Frühjahr eine tolle Serie hingelegt hat. „Aus den letzten zehn Spielen haben wir neun Siege geholt und nur ein einziges Mal Unentschieden gespielt. Wir sind damit auch Meister in der Frühjahrssaison geworden. Außerdem haben wir nur dreizehn Gegentreffer erhalten. Das alles sagt schon sehr viel über die Qualität der Mannschaft aus. Dass es am Ende nicht gereicht hat, schmerzt zwar, aber für uns ist mit diesem zweiten Platz die Meisterschaft auch erfolgreich verlaufen“, zieht Grein-Trainer Vitalis Stankevicius Bilanz nach 26 Runden Gebietsliga.

Sieg in Statzendorf zeugt von Moral

Melk siegt in Wallsee, jubelt über den Titel. Etwa 24 Stunden später steht Grein vor dem letzten Spiel. In Statzendorf, bei einem Spitzenteam der Liga, geht es zu diesem Zeitpunkt zwar um nichts mehr, dennoch gilt es mit einem Erfolgserlebnis die Akte 2022/23 in der Gebietsliga zu schließen. „Das sind wir uns und unseren Fans schuldig. Wir hatten einen Reisebus angemietet, wurden von einer Fangruppe begleitet. Es war ein sehr gutes, schnelles und von beiden Mannschaften offensiv geführtes Spiel. Es zeugt von Moral, dass wir nach einer 2:0-Führung, die der Gegner wieder ausgleichen konnte, knapp vor dem Ende das Siegestor erzielen konnten“, freut sich Trainer Vitalis Stankevicius.