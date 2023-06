Erfolg macht Hainfelder Planungen leichter

„Wir sind ohne Erwartungen hingefahren und haben einen Punkt mitgenommen. Darüber darf man sich schon freuen“, sagt Thomas Schnürer. Ein weinendes Auge hat Hainfelds sportlicher Leiter dennoch. Denn der Ausgleichstreffer der Statzendorfer fiel erst in der 90. Minute. „Beim Eckball wurde zudem einer unserer Spieler gefoult. Vielleicht sehe ich das aber auch mit Vereinsbrille“, sagt Schnürer.

Der Interimscoach schickte seine Elf mit einer Defensivtaktik in die Partie. „Statzendorf hat sich damit sehr schwer getan. Wir haben immer wieder Nadelstiche setzen können“, erzählt der sportliche Leiter. Einen dieser Nadelstiche verwertete Horen Sarikyan in der 44. Minute zum 1:0 für die Gäste. Schnürer: „Umso länger die Partie dauerte, umso nervöser wurde Statzendorf. Leider haben wir unsere Chancen aufs 2:0 nicht verwertet, sonst wäre die Partie erledigt gewesen.“

Dass man in den beiden Auswärtsspielen gegen Oberndorf und Statzendorf vier Punkte einfahren konnte, bewertete er als sensationell. „Das hat niemand von uns erwartet.“ Die Planungen für die neue Saison erleichtert das aktuelle Zwischenhoch. „Wir haben bereits mit den ersten Trainerkandidaten gesprochen, in zwei bis drei Wochen wollen wir uns entscheiden.“ Derselbe Zeithorizont gilt auch für die Kaderplanung. „Wir wollen drei bis vier neue Spieler holen. Mit dem einen oder anderen sind wir schon kurz vor dem Abschluss“, sagt Schnürer und betont, dass man den aktuellen Kader halten möchte. „95 Prozent der Spieler sollten an Bord bleiben.“