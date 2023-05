Euratsfeld löst die Trainerfrage

Ein Blick auf die Trainerbank beim Heimspiel von Euratsfeld gegen Oberndorf hätte fast den Eindruck erweckt, dass der Wechsel schon vollzogen war. Ledic am Trainersessel, Saric nicht mehr. Aber es war krankheitsbedingt, dass Anton Saric nicht dabei war und durch seinen zukünftigen Nachfolger vertreten wurde. „Es ist ausgemacht, dass ich die restlichen Spiele noch als Trainer absolviere. Ab Juli wird dann Patrick die Verantwortung übernehmen“, so Saric. So kam es, dass Patrick Ledic eine unerwartete Premiere als Cheftrainer hinlegen durfte. Und das mit einem perfekten Ergebnis. Aber auch er betont klar die Abmachung. „Ich habe kurzfristig übernommen, was so nicht vorgesehen war. Eigentlich wäre es mein Abschiedsspiel als aktiver Spieler geworden. Jetzt konnte ich beide Dinge vereinen“, so Ledic.

„Hänge Fussballschuhe an den Nagel“

Der Trainer wechselte sich selbst in den letzten Minuten des Spiels ein, um sich als Spieler vom Publikum zu verabschieden. Aber es war nicht nur der Abschied vom Euratsfelder Publikum, sondern auch vom wettkampfmäßigen Fußball als aktiver Kicker. Denn nach seiner schweren Verletzung im Jahr 2021 ging der Versuch schief, wieder auf den Platz zurückzukehren. Mehr als zwei Spiele im Frühjahr in der U23 waren nicht möglich.

„Ich habe die ganze Vorbereitung mitgemacht. Auf Kunstrasen ging es ganz gut, der Umstieg auf Naturrasen war aber nicht erfolgreich. Danach stellte ich das Training ein, wollte in der Sommerpause mit Untersuchungen alles medizinisch abklären, um im Herbst wieder zu spielen. Durch den Trainerjob hat sich das aber erledigt“, stellt Patrick Ledic klar.