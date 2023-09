Fehlende Routine war der Knackpunkt

Verliert Oberndorf den Anschluss zur Tabellenspitze? So drastisch formuliert es Trainer Rainer Hudler nicht, dennoch wurmt Hudler die 1:2-Niederlage gegen Wallsee.

„Es war ein ausgeglichenes Spiel, wobei Wallsee einfach die abgeklärtere Mannschaft war und durch zwei schön herausgespielte Tore verdient gewonnen hat“, erklärte Hudler und fügte hinzu: „Wir haben leider in den ersten 60 Minuten überhaupt keine Lösungen gefunden, die gute Defensive der Heimischen zu überspielen.“ Für Hudler war auch der Altersunterschied ein Knackpunkt für die Niederlage. „Wir haben eine junge Mannschaft, die im Gegensatz zu Wallsee in manchen Situationen taktisch noch zu grün hinter den Ohren ist“, sagte Hudler.Rochaden für nächstes

Spiel angekündigtAuch die spielerische Leistung stieß Hudler auf. „Wenn du eine Stunde das Gefühl hast, dass du am Platz nicht anwesend bist, ist das schon komisch. Vor allem, weil wir ab der 60. Minute wirklich gut ins Spiel gekommen sind. Da war es aber leider zu spät“, sagt Hudler. Zumindest für den Ehrentreffer aus einem Freistoß von Lukas Puchegger sollte es noch reichen.

In der kommenden Runde erwartet Oberndorf den Tabellenletzten Hainfeld. Unterschätzen will Hudler die bisher sieglosen Hainfelder nicht und kündigte nach der Darbietung gegen Wallsee auch personelle Rochaden im Team an. „Wir haben einen breiten Kader mit vielen jungen Spieler die gleichwertig sind. Jetzt bekommen andere die Chance“, sagte Hudler.