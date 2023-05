Für Schönfeld geht's jetzt um die Wurst

Mit einem Sieg beim Tabellenschlusslicht hätte man das Abstiegsgespenst endgültig aus Schönfeld vertreiben können, doch nun ist das Gegenteil der Fall. Der ATSV verliert in Biberbach unglücklich mit 1:2. Christian Hasenberger bezeichnet die Niederlage als unnötig. „Es war die erwartet schwere Aufgabe. Biberbach hat mit einem sehr Defensiven 6:0:4-System gespielt“, erzählt der Trainer. Seine Elf musste das Spiel machen und lief immer wieder Gefahr, in einem Konter zu laufen. „Wir haben zu Beginn gut gespielt, aber aus unseren Chancen zu wenig gemacht.“

In der 28. Minute lief man schließlich in einen Konter. Dario Glavas traf in der 28. Minute zum 1:0 für die Hausherren. „Wir haben nach der Pause alles in die Waagschale geworfen und rennen in den nächsten saublöden Konter“, hadert der Schönfelder Trainer. Michi Henickl fälschte in der 66. Minute zwar noch einen Schuss von Meriton Thaqi zum 1:2 ab, doch Chancen auf den Ausgleich waren Mangelware. Im Gegenteil: Biberbach hatte im Konter eine Top-Chance nach der anderen, aber auch das Visier der Hausherren war noch richtig justiert.

Hasenberger rechnet weiter mit zwei Absteigern

Die Niederlage bedeutet für die letzten fünf Runden nichts Gutes. Denn Blindenmarkt sitzt dem ATSV nach dem Sieg gegen Hainfeld dicht im Nacken. „Zumindest haben sie ihr zweites Spiel gegen Kematen verloren“, sagt Hasenberger erleichtert. Er rechnet damit, dass seine Elf zumindest noch sechs Punkte braucht, um den Klassenerhalt zu fixieren. „Ich werde alles dafür geben, dass wir in der Liga bleiben. Auch wenn im Sommer sicher einige Spieler den Verein verlassen werden, habe ich nicht das Gefühl, dass es einen unserer Spieler egal ist, wie es am Ende für ausgeht“, sagt der Coach.

Saisonfinale eine Frage der Nerven

Die Situation, dass sein Abschied nach Statzendorf mit Saisonende bereits jetzt publik wurde, bezeichnet er als suboptimal. „Aber es ist wie es ist. Wir werden jetzt trotzdem nicht nachlassen.“ Auf ein Duell in der letzten Runden gegen Blindenmarkt will er es nicht ankommen lassen. „Die Entscheidung muss schon vorher fallen. Das wäre sonst ganz schlimm“, weiß Hasenberger, wie es in heiklen Situationen um die Nerven seiner Elf bestellt ist.

Sollten alle Stricke reißen, kann Schönfeld zudem hoffen, dass in der Gebietsliga nur ein Team runter in die 1. Klasse muss. Dafür müssten in der 2. Landesliga aber Rabenstein und Herzogenburg die Klasse halten. „Wir rechnen aber trotzdem weiter mit zwei Absteigern“, sagt Hasenberger und fügt hinzu: „Es geht um die Wurst. Jetzt steht uns das Wasser nicht mehr bis zur Brust, sondern bis zum Hals.“