Für Statzendorf klappt's jetzt auch daheim

„Die Richtung stimmt total“, war Statzendorf-Coach Christian Hasenberger nach dem 2:1-Erfolg gegen Mauer mehr als zufrieden. Zumal seine Schützlinge die Partie diesmal von der ersten bis zur letzten Minute im Griff hatten. Und sich nicht einmal durch ein unglückliches Gegentor aus der Ruhe bringen ließen.



Mann des Tages war diesmal Elias Priesching, der nach der Pause einen Doppelpack schnürte und so für den zweiten Statzendorfer Saisonsieg sorgte. „Endlich haben wir auch zu Hause gewonnen“, schmunzelt Hasenberger, der von einer Heimschwäche überhaupt nichts wissen möchte: „Auch in den ersten beiden Spielen, in denen wir ,nur“ Remis gespielt haben, waren die Leistungen in Ordnung. Diesmal haben wir uns endlich einmal für den Aufwand belohnt.“ Am Wochenende gegen das noch sieglose Tabellenschlusslicht aus Blindenmarkt (erst ein Punkt am Konto) können die Statzendorfer noch einmal nachlegen. Die Perspektiven nach oben sind zweifelsohne da.