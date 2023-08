Gelingt Grein im dritten Anlauf der Titel?

Insgesamt neun Bezirksteams steigen am kommenden Wochenende in die Punktejagd ein. Grein dürfte die besten Karten haben, obwohl Trainer Vitalis Stankevicius den Ball flach hält. „Unser Ziel ist, die 60-Punkte-Marke zu erreichen. Wir wollen mehr Tore erzielen, aber auch weniger bekommen. Was am Ende rausschaut, wird man dann sehen. Vom Titel reden wir vorerst nicht.“USV Oed/Zeillern. Beim letzten Test gab es ein 3:1 gegen Saxen, wobei aufgrund des Wetters auf den Kunstrasen in Neuhofen ausgewichen werden musste. „Bei uns wechseln derzeit noch Licht und Schatten in der Defensive und wir erhalten dadurch unnötige Tore. Zum Auftakt gegen Statzendorf müssen wir die Fehlerquote gering halten“, hofft der Sportliche Leiter Leopold Mühlböck.SCU Wallsee. Zu viele Gegentore beschäftigen auch Trainer Gerhard Kammerhofer. „Ich denke, es war bereits das vierte Eigentor in der Vorbereitung beim 3:3 gegen Bad Kreuzen. Aber die Moral passt, denn wir haben dreimal einen Rückstand aufgeholt. Wir wollen mit einem Heimsieg gegen Hainfeld starten.“SVU Mauer/Öhling. Ein Warnschuss zur rechten Zeit. So bezeichnet Trainer Stefan Nestl das 1:3 im Test gegen Neuhofen. „Ich hoffe, dass jetzt allen klar ist, worum es geht. In der Vorbereitung lag der Fokus auf Kondi-Training. Die Top-6 sind unser Ziel.“SVU Blindenmarkt. Die Neuzugänge haben sich gut integriert, Trainer Patrick Schrampf hätte aber gerne mehr Zeit für die Vorbereitung gehabt. „Wir probieren neue Spielsysteme, das braucht Zeit. Der Test gegen Ybbs war trotz Niederlage sehr gut. Wir starten gegen Amstetten mit einem Heimspiel, das wir gewinnen wollen, um nicht wieder so lange wie in der Vorsaison auf einen Heimsieg warten zu müssen.“ASK Kematen. Alles neu in Kematen. Vorstand und Trainer starten mit einem Team, dass nur wenige Veränderungen in Sachen Zugänge hat, in die Saison. Der Slowake Alex Frenak steht fünf Abgängen gegenüber. Ab Platz zehn aufwärts sieht Obmann Christian Hinterdorfer das Ziel. SG Waidhofen/Ybbs. Der Neuling in der Liga, gemeinsam mit Loosdorf. Der Schwede Haris Heremic kehrte wieder zurück. Trainer Berthold Teufl wählte starke Gegner in der Vorbereitung, um auf die Aufgaben in der Gebietsliga vorbereitet zu sein.SKU Amstetten Amateure. Eigentlich eine Saison, die im Zeichen der Vorbereitung auf die Landesliga steht. Durch die nächstjährige Eingliederung in die nächsthöhere Spielklasse kann Amstetten ohne Druck in die Meisterschaft gehen.SCU Euratsfeld. Der Kader wurde im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ergänzt. Der Sportliche Leiter Mario Schuller sieht das vordere Drittel als realistisches Ziel. Die Vorbereitung mit hoher Trainingsbeteiligung verlief sehr gut, man will den Zusehern bei Heimspielen attraktiven Fußball bieten.