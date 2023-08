Gleich zwei ganz harte Brocken zum Saisonstart

„Wir wissen was wir können – jetzt müssen wir es aber auch über 90 Minuten auf den Platz bringen“, geht Statzendorfs neuer Trainer Christian Hasenberger durchaus optimistisch in die neue Saison. Daran können auch die alles andere als guten Ergebnisse in der Vorbereitung nichts ändern. „Weil wir phasenweise wirklich hervorragenden Fußball gezeigt haben“, meint Hasenberger, der aber natürlich auch die negativen Punkte sieht. Und klar anspricht: Kein einziges Mal hat man zu Null gespielt. 13 Gegentore sind einfach zu viel. „Die passieren vor allem immer wieder nach Eigenfehlern – die müssen wir abstellen“, weiß er durchaus, wo es vor dem Saisonstart anzusetzen gilt.

Zum Auftakt empfängt man zwei Titelkandidaten in Folge

In den ersten beiden Runden gibt’s gleich ein Heimdoppel. „Allerdings gleich gegen zwei Titelkandidaten“, zuckt der Statzendorf-Coach mit den Schultern, „die Auslosung hätte durchaus leichter sein können. Aber letztendlich müssen wir sowieso gegen jeden antreten.“ Oed kommt am Samstag mit einem runderneuerten und vor allem stärkeren Kader als in der letzten Saison. Und Vizemeister Grein will diesmal ganz nach vorne. Zwei echte Brocken also! „Aber vielleicht hilft uns ja die Außenseiterrolle sogar“, schmunzelt Haselberger, der auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. „Ich bin auf alle Fälle guter Dinge!“