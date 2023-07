Goalgetter Becirovic sagt Adieu

Beim SV Oberndorf war in der Vorwoche Feuer am Dach. Nach Aleksander Vasic, mit dem die Zusammenarbeit nicht verlängert wurde, entschieden sich überraschend Nedim Becirovic und Jasmin Fejzic, ihr Engagement bei den Melktalern zu beenden. Dem Sportlichen Leiter Julian Punz stößt vor allem das „Wie“ sauer auf: „Wir waren uns per Handschlag bereits vor Wochen einig, und wir haben mit ihnen geplant. Nach dem letzten Meisterschaftsspiel haben sie uns dann erklärt, dass sie sich verändern werden. Wir nehmen es zur Kenntnis, finden es sehr schade, müssen nun aber nach vorne schauen.“ Dadurch waren die Vereinsverantwortlichen des SVO gezwungen, sich um passende Alternativen umzusehen. Nach Elias Schragl (SVg Purg-stall) und Jonas Biber (SV Petzenkirchen-Bergland) sicherten sich die Melktaler die Dienste des 21-jährigen Florian Marschner, der seine fußballerische Ausbildung in der Akadamie des SV Ried genoss und wegen seines Studiums zuletzt in der Wiener Stadtliga beim SV Schwechat kickte. Der defensive Allrounder soll als Vasic-Ersatz fungieren. Zudem kehrt der 17-jährige Lukas Eder vom AFW Waidhofen/Ybbs zu seinem Stammverein zurück. Punz zufrieden: „Ich freue mich sehr, dass er nach drei Jahren zu uns zurückkommt. Er ist ein top ausgebildeter Spieler, der universell einsetzbar ist. Ich bin mir sicher, dass er sich im Erwachsenenfußball schnell durchsetzen wird.“ Die Melktaler bemühen sich noch um den einen oder anderen Neuzugang. Punz bestätigt: „Es sind noch zwei Gespräche offen. Ein routinierter Stürmer steht natürlich ganz oben auf unserem Wunschzettel, aber diesen wünschen sich leider auch viele andere Vereine. Bis zum Wochenende wollen wir hier Nägel mit Köpfen machen.“

Nedim Becirovic (l.) wird den SV Oberndorf ebenfalls verlassen. Dabei gab es vom Stürmer vor ein paar Wochen noch die Zusage, zu bleiben. Foto: Foto: J. Wickenschnabel