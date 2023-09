Hainfeld: Bittere Pleite nach Traumstart

Nach dem ersten Punkt in Amstetten letzte Woche hätte sich Hainfeld keinen besseren Start in die Partie gegen Loosdorf wünschen können. Bereits nach sechs Minuten stand es 2:0 für die Hausherren. Für beide Treffer zeichnete Horen Sarikyan verantwortlich. Beim 1:0 versenkte er einen Freistoß direkt im langen Eck, beim 2:0 übernahm er eine Flanke volley.

Doch die Freude währte nur kurz. Noch schneller als Hainfeld in die Partie gestartet war, schlug der Aufsteiger zurück. In der 8. Minute traf Michal Sojka zum Anschluss, zwei Minuten später stellte Valentin Rülling den Einstand wieder her. Doppelt bitter: Beim Anschlusstreffer soll sich Rülling den Ball mit der Hand mitgenommen haben. „Ich selbst habe es nicht gesehen, da sie Szene vor der Tribüne war, aber die Zuseher haben es mir nachher gesagt“, erzählt Thomas Schnürer. Zwischen den beiden Loosdorfer Treffern hatte Horen Sarikyan zudem eine weitere Top-Chance. „Er lief alleine auf das Tor, aber ihr Tormann hat abgewehrt“, hadert der sportliche Leiter.

Über die folgende Stunde zeigt er sich enttäuscht. „Man merkt leider, dass wir als Mannschaft noch nicht funktionieren. Wir haben gute Fußballer, aber wir müssen auch als Team funktionieren“, spricht Schnürer von einer angespannten Stimmung im Team. „Wir sind keine Einheit, die Lauf- und Passwege stimmen nicht. Das spielt sich in erster Linie im Kopf ab“, ist er sich sicher.

Am Trainersessel von Ferenc Orban will er nicht sägen. „Ich kann nur für ich und nicht für den Vorstand sprechen, aber von meiner Seite sitzt er noch fest im Sattel“, stärkt Schnürer seinem Trainer den Rücken.