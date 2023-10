Hainfeld: Zweiter Sieg in Serie beruhigt

Nach einem kapitalen Fehlstart in die Saison scheint Hainfeld spät aber doch der Knopf aufgegangen zu sein. Nach dem glücklichen Sieg gegen Kematen in der Vorwoche legten die Gölsentaler nun in Statzendorf nach. Horen Sarikyan avancierte mit einem Hattrick zum viel umjubelten Matchwinner. Sogar ein vierter Treffer wäre für den Stürmer möglich gewesen, doch bei einem Freistoß sprang der Ball von der Innenstange knapp nicht ins Tor. „Es geht vielleicht in die richtige Richtung“, meinte Thomas Schnürer nach der Partie vorsichtig. Der sportliche Leiter will den Mund nicht zu voll nehmen. „Im Endeffekt waren es nur zwei Siege, aber es tut gut. Wir sind auf dem besten Weg, einstellig zu werden. Wir müssen hart weiterarbeiten, weil im Fußball kann es so schnell auch wieder in die andere Richtung gehen.“

Die letzten Wochen waren auch für ihn nicht einfach. „Es wurde viel Unruhe von Außen reingetragen“, erzählt er. Auch Trainer Ferenc Orban, der den Job in Hainfeld ohne Erfahrung im Erwachsenenfußball angetreten hatte, war angezählt. „Die Vorbereitung im Sommer ist sehr kurz und ich denke, dass es wichtig ist, dass man ihm Zeit gibt. Er sammelt immer mehr Erfahrungen“, sagt Schnürer erleichtert. Er weiß: „Wenn man erfolgreich ist, arbeitet es sich definitiv leichter.“

Hainfelds Plus ist aber auch die stärkere Kaderbreite als in den ersten Wochen den Meisterschaft. Aktuell ist einzige Neuzugang Miodrag Jovanovic verletzt. So muss aktuell sogar Routinier Roman Tunkl auf der Bank Platz nehmen. „Roman gehört zur Mannschaft und er wird sicher auf seine Minuten kommen“, verspricht Schnürer.