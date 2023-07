Hainfelder Kaltstart in die Vorbereitung

„Das war keine Glanzleistung. Wenn man sich ehrlich ist, war das richtig schlecht“, resümiert Thomas Schnürer nach der Niederlage gegen Furth. Der sportliche Leiter präzisiert: „Die erste Halbzeit war noch halbwegs in Ordnung, da hatten wir auch einen Stangenschuss. Nach der Pause ging dann aber gar nichts mehr. Wir hätten noch drei Stunden weiterspielen können und hätten wohl kein Tor erzielt.“

Erfreulicher war da schon, dass mit dem Legionär, den man von Rohrbach vermittelt bekam, nun alles fixiert werden konnte. „Alex Ján Bulava ist ein 19-jähriger großgewachsener Innenverteidiger. Am Training hat man schon gesehen, was er am Ball kann. Nur körperlich muss er noch etwas tun“, ist Schnürer zuversichtlich.

Der Slowakei, der im August nach Rohrbach übersiedelt, wird den Hainfeldern ab der dritten Runde zur Verfügung stehen.