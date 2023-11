Hainfelder Serie hält an

Hainfeld feiert in Blindenmarkt den dritten Zu-Null-Sieg in Folge, seit sieben Runden ist die Orban-Elf schon unbesiegt. Horen Sarikyan stellte erneut seine Torjägerqualitäten unter Beweis und erzielte zum dritten Mal in dieser Saison einen Hattrick. Fast wäre ihm der dritte Treffer vom Elfmeterpunkt verwehrt geblieben, doch Schiedsrichter Marinko Zilic wiederholte den gehaltenen Strafstoß, da sich Torhüter Moritz Bachner zu früh von der Linie wegbewegt hatte. „Der Platz war aufgrund der Regenfälle sehr schwer zu bespielen, aber wir haben bald die Oberhand gewonnen und unsere Chancen besser genutzt“, resümiert Thomas Schnürer zufrieden.

Auch die Hausherren hatten ihre Möglichkeiten. Zwei Mal rettete in der ersten Halbzeit Roman Tunkl auf der Linie. „Ein Mal mit dem Kopf, ein Mal mit dem Fuß“, lobt Hainfelds sportlicher Leiter. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel war es Alex Toninger, der seine Elf im Spiel hielt. „Das waren drei super Paraden. Jetzt ist er schon seit 285 Minuten ohne Gegentor“, erzählt Schnürer.Wenn das Wörtchen

„Wenn“ nicht wär'Wäre Hainfeld mit nur einem annähernd so guten Punkteschnitt in die Saison gestartet, stünde man jetzt vermutlich an erster Stelle und nicht auf dem sechsten Tabellenplatz. „Ich müsste lügen, wenn ich sage, dass ich nicht selbst schon 'was wäre wenn?' gedacht habe. Aber es passt schon so. Wir sind sehr zufrieden, dass wir uns da selbst herausgezogen haben“, erzählt Schnürer. Er sieht vor allem die gute Fitness für den Erfolgslauf ausschlaggebend. „So können wir unsere Qualitäten länger auf den Platz bringen.