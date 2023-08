Hainfelder Worst Case ist eingetreten

Auch wenn erst drei Runden gespielt sind, der Blick auf die Tabelle hat Seltenheitswert. Als einziges Team steht bei Hainfeld noch die Null. Die Rote Laterne ist den Gölsentalern somit vorerst sicher.

Gegen Euratsfeld war schon der Start in die Partie suboptimal. Die Gäste gingen bereits in der siebenten Minute durch einen abgefälschten Schuss in Führung. Nach einer viertel Stunde schöpften die Hausherren Hoffnung, denn man sah sich plötzlich in numerischer Überlegenheit wieder. Lukas Deinhofer fuhr gegen Horen Sarikyan den Ellbogen aus und flog mit Rot vom Platz. „Ich weiß nicht, was der Aktion vorhergegangen war, aber der Ausschluss an sich war gerechtfertigt“, sagt Thomas Schnürer.

Seine Elf konnte das Überzahlspiel aber kaum ausnützen. „Euratsfeld hat sich zurückgezogen und somit mussten wir das Spiel machen. Leider haben wir aber gesehen, dass wir noch nicht soweit sind“, hadert der sportliche Leiter des SC Hainfeld. Er sah über 90 Minuten hinweg keine echte zwingende Chance seiner Mannschaft. „Wir haben einfach keine Mittel gefunden und es nur mit hohen Bällen probiert. Man hat aber auch gemerkt, dass der Gegner eine sehr breite Brust hatte, und wir eben nicht.“

Die Situation, in der sich Hainfeld momentan befindet, bezeichnet Schürer als schwieriger als jene im Frühjahr. „Damals hat uns niemand etwas zugetraut und wir konnten nur überraschen. Jetzt möchten wir schon eine spielerische Linie reinbekommen. Es wird verdammt schwer, da jetzt rauszukommen.“