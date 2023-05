Hasenberger wechselt zum Liga-Rivalen

Eigentlich wollte Christian Hasenberger mit der Information, dass er Schönfeld nach acht Jahren verlassen wird und in der neuen Saison bei Ligakonkurrent Statzendorf andockt, erst bekanntgeben, nachdem er mit Schönfeld der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht hat, doch die Information verbreitete sich in den vergangenen Tagen bereits wie ein Lauffeuer. „Die beiden Vereine wissen es und die Mannschaft auch, es bringt also nichts, die Sache weiter geheimzuhalten“, sagt der Coach. Zu seinen Gründen will er derweil aber noch nichts sagen. Nur soviel: „Ich will und werde den Verein in ruhigem Fahrwasser übergeben. Das bin ich dem ATSV Schönfeld schuldig.“

Rumpftruppe vergab mehrere Hochkaräter

Am vergangenen Freitag konnte er jedenfalls nicht dazu beitragen, das Abstiegsgespenst vorzeitig auszutreiben. In Grein musste sich die stark ersatzgeschwächte Hasenberger-Elf mit 0:2 geschlagen geben. Klaus König und 'Ika' Avaliani mussten gesperrt aussetzen. Meriton Thaqi brach sich vergangene Woche die Hand, Din Talic laboriert an einer Rippenprellung und Leonardo Batista war beruflich verhindert. „Zusätzlich war auch Esad Keserovic krank“, erzählt Hasenberger. „Und das hat man bei Esad auch gemerkt. Das erste Gegentor geht auf seine Kappe. Trotzdem bin ich natürlich sehr froh, dass er für uns reingebissen hat“, sagt der Schönfelder Coach.

Nach dem frühen Gegentreffer hatte seine Elf die beste Phase im Spiel. Gazmend Thaqi scheiterte an der Latte, ein Schuss von Keserovic wurde von einem Feldspieler auf der Linie abgewehrt und auch Kevin Pichler und Michi Henickl fanden Hochkaräter vor. „Gelingt uns in dieser Phase der Ausgleich, geht die Partie anders aus“, ist sich Hasenberger sicher.

Christian ist der ideale Mann für unsere junge Truppe Statzendorfs Obmann Herbert Stöger

In Folge hatte er aber nicht mehr das Gefühl, dass seine Elf, bei der die Kräfte zunehmend schwanden, noch etwas anrichten kann. So war es ihm am Ende auch egal, dass sein Sohn Marco, der nach der Pause für den verletzten Lubomir Dite einspringen musste, das zweite Gegentor verschuldete. „Das war meiner Meinung nach nicht spielentscheidend. Wenn er aus der Situation lernt, ist alles in Ordnung. Ihm gehört die Zukunft in Schönfeld“, meint der Coach. Dass Blindenmarkt in Mauer mit 0:1 als Verlierer vom Platz ging, sorgt bei ihm für Erleichterung. „Dadurch wurde der Druck auf uns nicht größer.“