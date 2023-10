Horigoal lässt Hainfeld jubeln

1, 2, 3 – Horen Sarikyan hat es wieder getan. Nach Statzendorf jubelt Hainfelds Torjäger auch in Schönfeld über einen Hattrick. In der 82. Minute wurde „Horigoal“ vom Feld geholt. „Warum?“, fragte er Trainer Ferenc Orban und gab sich gleich selbst die Antwort: „Ist es wegen unserer Wette?“

Bei 15 Treffern im Herbst wäre nämlich eine Einladung nach Budapest fällig, erklärt Sarikyan mit einem breiten Grinsen. „Das schaffe ich in den letzten Partien sicher noch!“

Die Situation zeigt: So gut war die Stimmung in Hainfeld schon lange nicht mehr. „Wenn man erfolgreich ist, arbeitet es sich leichter“, weiß Thomas Schnürer. Er sah den Erfolg in Schönfeld als hochverdient an. „Obwohl die Verhältnisse in Schönfeld bekanntermaßen sehr schwierig sind, war die Leistung schwer in Ordnung. Einige unserer Spieler kommen aktuell immer besser in Form“, sagt er.

Die Hainfelder Fans freut's naturgemäß. Nach Schönfeld war gleich eine ganze Abordnung aus dem Gölsental mitgereist und bejubelte die drei Punkte lautstark. „Da sind wir schon sehr verwöhnt. Unsere Fans stehen zu uns, egal was ist“, sagt der sportliche Leiter.

Nach der Neuausrichtung des Vereins steht das Grundgerüst mittlerweile auf festen Beinen. „Natürlich müssen wir noch an dem einen oder anderen Rädchen drehen, aber das ist ein längerer Prozess. Auf Funktionärsebene sind wir alle Neulinge und noch grün hinter den Ohren.“

Mit Alexander Wimmer, dem Vater von ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer, erhielt das Hainfelder Betreuerteam zuletzt noch mal Zuwachs.