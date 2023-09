In der „alten Heimat“ ging der Knopf auf

Im Wienerwald hat's endlich geklappt. „So kehrt man natürlich gerne an die alte Wirkungsstätte zurück“, schmunzelte Statzendorf-Coach Christian Hasenberger nach dem Schlusspfiff. Kein Wunder, seine Schützlinge haben in Schönfeld mit dem 4:2-Erfolg den ersten Saisonsieg gefeiert. In den 90 Minuten davor gab“s aber ein Wechselbad der Gefühle für ihn. Zuerst lief man einem Rückstand nach, dann verabsäumte man es noch vor der Pause den Sack zuzumachen. Nach der Pause waren dann die Gastgeber phasenweise dem Sieg näher.

Am Ende reichte es aber doch. „Weil wir letztendlich die bessere Mannschaft waren“, so Hasenberger, dem die Erleichterung anzusehen war, „es tut gut endlich voll angeschrieben zu haben.“ Jetzt kann man ein wenig lockerer an die nächste Aufgabe herangehen. Und die heißt Mauer. Gegen den Tabellennachzügler will man auf alle Fälle die „Weiße Weste“ bewahren. Und im besten Fall endlich auch den ersten Heimsieg in dieser Saison einfahren. „Damit wir nicht immer als Top-Auswärtsteam abgestempelt werden“, lacht Hasenberger.