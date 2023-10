Kammerhofer hört in Wallsee als Trainer auf

Nach etwas mehr als drei Jahren ist die Zusammenarbeit zwischen dem SCU Wallsee und Trainer Gerhard Kammerhofer nun Geschichte. Am Montag nach der 0:4-Niederlage auswärts gegen Mauer/Öhling suchte er das Gespräch mit dem Vereinsvorstand, stellte seinen Rücktritt in den Raum. Bereits wenige Stunden später verabschiedete er sich von der Mannschaft. „Es war ein sehr gutes und faires Gespräch, dass ich mit den Vereinsverantwortlichen geführt habe. Ich habe schon vor zwei Wochen anklingen lassen, dass ich, wenn sich kein absehbarer Erfolg einstellt, an einen Rücktritt denke. Somit kam dieser Schritt nun für Wallsee zwar überraschend, aber dann doch nicht aus dem Nichts“, erklärt Gerhard Kammerhofer den Ablauf. Im Frühjahr 2020, also zu Beginn der Pandemie übernahm er von Pren Zefi das Traineramt in Wallsee. Zu diesem Zeitpunkt hatte Wallsee keinen einzigen Punkt am Konto, rettete schließlich der Abbruch der Meisterschaft vor dem Abstieg. In den darauf folgenden Jahren gab es dann, wie bei allen Mannschaften, Hochs und Tiefs. Eine Siegesserie im Herbst samt langer Torsperre sind ebenfalls in Erinnerung, wie der darauffolgende Rückfall aufgrund vieler Ausfälle durch Verletzungen.

„Ich blicke auf eine sehr schöne Zeit in Wallsee zurück und bedanke mich beim Verein für das tolle Klima. Wir hatten Erfolge, die auch dementsprechend gefeiert wurden, als auch schlechte Phasen. Zum jetzigen Zeitpunkt sah ich allerdings keine Möglichkeit mehr, wie ich auf die Mannschaft einwirken soll, um wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Ich mache jetzt einmal Pause, denn das Trainergeschäft reibt schon auf. Ob und wann ich wieder einsteige, lasse ich mir vorerst offen“, beschreibt Kammerhofer seine Pläne.

„Trainer wie immer das schwächste Glied der Kette“

Der Obmann von Wallsee bedauert den Rücktritt seines Trainers, sieht aber auch die Gesetze des Fussballs bestätigt. „Spielen müssen die, die am Platz stehen. Ich denke, dass wir in den letzten Runden auch mit einem anderen Trainer nicht mehr zusammengebracht hätten. Es hat bei uns aktuell keine Diskussion über den Trainer gegeben, weil wir wissen was Gerhard kann, er ein super Trainer ist. Wir bedauern, aber akzeptieren seine persönliche Entscheidung und bedanken uns für die gute und reibungslose Zusammenarbeit“, muss Johannes Huber den Tatsachen ins Auge sehen, aber auch darauf reagieren. Und das tat Wallsee.

Denn bereits gegen Blindenmarkt leitete Andreas Walchshofer die Geschicke der Mannschaft. Der 38-jährige wohnt in Dietach, hat neben Vorwärts Steyr und Dietach einige Vereine in Oberösterreich bereits trainiert. „Wie üblich gab es mehrere Kandidaten, die Kontakte waren vorhanden. Er entsprach schließlich unserem Profil. Zuletzt war er in Strengberg tätig, nun soll er uns wieder in die Spur bringen“, hofft Huber.