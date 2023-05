Lamp wird neuer Schönfeld-Trainer

Der „heiße Stuhl“ ist neu besitzt. Noch bevor sich Christian Hasenberger überhaupt entschieden hatte, dass er den Lockrufen aus Statzendorf nachgeben will, liefen in Schönfeld bereits die Telefonleitungen heiß. Geworden ist es letztendlich aber keiner aus dem Kreis der Initiativbewerbungen, sondern Karl Lamp. Der Neulengbacher, der in den letzten Jahren immer wieder das Traineramt in Würmla innehatte, wird ab Sommer auf der Schönfelder Trainerbank Platz nehmen und den zum Ligakonkurrenten abwandernden Hasenberger ersetzen. Die Rutsche zum legte Co-Trainer Michi Fenk.

„Heimvorteil“ gab den Ausschlag

„Das Interesse war offenbar von beiden Seiten vorhanden, weil er hat recht schnell zugesagt. Wir müssten ihn nicht überreden“, sagt Sektionsleiter Barta. Ihm war wichtig, dass man wieder einen Trainer aus der Region engagiert, der mit Schönfelds begrenzten Mitteln umzugehen weiß. „Wir sind ein kleiner Dorfverein und haben keine überdrüber Mittel zur Verfügung“, sagt Barta.

„Schönfeld ist ein Vorzeigeklub im Wienerwald“, meint der UEFA-B-Lizent-Trainer. Der gute Kontakt zu Obmann Manfred Bosch hat bei der Entscheidung dem Comeback auf der Trainerbank jedenfalls nicht geschadet. „Wir haben gemeinsam in Altlengbach gespielt. Er war damals 17 und ich 20 Jahre alt. Wir kennen uns also schon länger“,