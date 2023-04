Leistung in Euratsfeld macht Hainfeldern Mut

Werbung

Die Durststrecke geht weiter. Zum dritten Mal in Folge muss sich Hainfeld im Frühjahr geschlagen geben. Diesmal war aber mehr drinnen, ist sie Frenkie Schinkels sicher. „Wir haben eine super Leistung geboten und hatten auch die besseren Chancen“, sagt der Hainfelder Coach mit Stolz und Wehmut zugleich.

Zur tragischen Figur der Partie avancierte Johannes Buder. Der Hainfelder Verteidiger verstolperte in der 64. Minute jenen Ball, den David Salzmann zum Euratsfelder Führungstreffer im Tor versenkte. „Die Situation war unglücklich, weil der Schiedsrichter den Ball bei der Aktion an den Körper bekommen hatte, aber weiterspielen ließ. Ihr Stürmer lief nach dem Fehler alleine auf unser Tor“, erzählt Schinkels und bedauert Buder. „Er hat eine Riesenpartie gemacht, alles gegeben, aber der Fehler passt momentan zu uns.“

Schinkels brennt auf die ersten Punkte

Das Problem seiner Mannschaft ortet der Coach wider Erwarten nicht in der Defensive, sondern in der Offensive. „Vor dem ersten Spiel habe ich gedacht, dass es umgekehrt ist“, sagt Schinkels. Dabei hat er mit Horen Sarikyan und Elvis Bozicevic eigentlich zwei erprobte und erfahrene Stürmer an der Hand. „Von den beiden erwarte ich mir aber mehr. Wir müssen vorne viel konsequenter werden“, sagt Schinkels.

Nach den ersten beiden Runden, in denen sich Hainfeld zwar bemüht, aber meist wirkungslos präsentierte, war die Partie gegen den Tabellenzweiten ein Zeichen, dass es nun bergauf geht. „Auch wenn es vielleicht blöd klingt, aber ich war nach dem Spiel zufriedener als gegen Melk. Wir befinden uns im Umbau, aber diese Leistung war mehr als ein Lebenszeichen. Ich bin top-motiviert und brenne darauf, mit Hainfeld die ersten Punkte einzufahren“, sagt der Coach.