Noch zwei Neue für Hainfeld

Praktisch abgeschlossen ist das Hainfelder Transferprogramm. Auf Marcel Varsanyi folgte nun die Neuzugang Nummer zwei und drei. „Damit sind wir gut aufgestellt für die Saison“, hofft Sportchef Thomas Schnürer. Allenfalls ein weiterer Spieler könnte dazustoßen. Fix ist: Auf dem Legionärssektor werden die Hainfelder nicht aktiv werden.

Yunus Türkoglu: Der 18-Jährige Offensivmann kommt von der SG Rohrbach/St. Veit, absolvierte beim Landesligisten in den vergangenen beiden Saisonen insgesamt 23 (Kurz-)Einsätze. „Ein junger, extrem schneller Spieler auf der Seite, der uns offensiv weiterhelfen wird“, weiß Schnürer um die guten Anlagen des Rohrbacher „Eigengewächses“.

Nicolas Hilkesberger: Ein Rückkehrer für die (defensive) Außenbahn. Hilkesberger hat die familiären Wurzeln im Gölsental, einst in Hainfeld mit dem Fußballspielen begonnen. Die vergangenen vier Saisonen stand er beim SV Göllersdorf (1. Klasse Nordwest) unter Vertrag. „Nicolas arbeitet in St. Pölten, deshalb war die Rückkehr möglich“, gibt Schnürer Einblick. Mit Hilkesberger gibt's eine Option mehr in der Kette. Tatul Sarikyan könnte nun wieder eine offensivere Rolle übernehmen.

Saison ohne Sorgen am Wunschzettel

Hainfelds Kader fällt dank des Neo-Trios jedenfalls etwas breiter aus als im Frühjahr. „Noch einmal werden wir nicht so viel Verletzungspech haben“, geht der sportliche Leiter davon aus, dass sich eine solche Seuchensaison nicht mehr wiederholt. Die Erwartungen will Schnürer nicht zu weit nach oben schrauben: „Zwischen Platz sechs und neun sollten wir landen, mit der Abstiegszone nichts zu tun haben.“

Seit Montag trainieren die Gölsentaler unter Neo-Coach Ferenc Orban. Am Freitagabend steht der erste Test bei Gebietsliga-Absteiger Traismauer (19.30 Uhr) am Programm.