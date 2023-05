Oberndorf bleibt das beste Frühjahrsteam

Das Fußballmärchen des SV Oberndorf ist um ein Kapitel reicher. Mit dem knappen Triumph über Titelfavorit Melk bleiben die Melktaler im Frühjahr das Maß der Dinge. Mit nur fünf Zählern als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht in die Rückrunde gestartet, hat sich die Truppe unter Neo-Coach Rainer Hudler mit starken Ergebnissen und 21 eroberten Zählern ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle gespielt. Der Trainer des SVO ist über die Leistung seiner Mannschaft begeistert: „Wir werfen von Spiel zu Spiel alles in die Waagschale und werden für diesen Einsatz auch entsprechend belohnt. Jetzt heißt es dranbleiben und weiterhin Vollgas geben.“ Beim 1:0-Erfolg in Melk hatten die Gäste aber auch das nötige Glück auf ihrer Seite. Der Tabellenführer, der vor allem in der Offensive sehr gute Qualität besitzt, setzte Oberndorfs Kicker richtig unter Druck.

SVO-Schlussmann Christoph Graf, der mit einigen Paraden glänzte und unter anderem einen von ihm selbst verschuldeten Elfmeter bravourös hielt, verhinderte jedoch einen Rückstand. Der entscheidende Siegestreffer gelang Zoran Marinovic, der in der 76. Minute einen Freistoß unhaltbar in die gegnerischen Maschen zirkelte. Auch ansonsten wurde es den Fans beider Mannschaften nicht fad. Der teilweise überforderte Schiedsrichter Hikmet Inal zückte insgesamt zwölf Mal Gelbe Karten und verteilte zudem an jedes Team jeweils einen Gelb/Roten Karton.

Bei den Oberndorfern erwischte es Lukas Puchegger, der seinen Farben im kommenden Spiel gegen Hainfeld fehlen wird. Dazu Hudler: „Für ihn ist es kein Nachteil, da er sowieso leicht angeschlagen ins Derby gegangen ist und nun seine Blessur ausheilen lassen kann.“ Hainfeld ist für Hudler eine „Wundertüte, welche sehr schwierig einzuschätzen ist. Unser Ziel sind aber drei weitere Punkte.“