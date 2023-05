Oberndorf erleidet einen Selbstfaller

In der bisherigen Frühjahrsmeisterschaft glänzten die SVO-Kicker zumeist mit erfrischendem Fußball und starken Leistungen. Gegen Hainfeld präsentierten sich die Melktaler jedoch in einem anderen Licht. Sehr zum Ärger von Coach Rainer Hudler: „Ich bin ehrlich gesagt stinksauer. Die knappe Niederlage schmerzt extrem, da wir am Ende an uns selbst gescheitert sind.“

Dem SVO-Coach missfiel das Auftreten seiner Truppe: „Die Körpersprache war nicht gut, die Intensität im Spiel hat gefehlt und vor dem Tor haben wir die besten Chancen vergeben.“

Den Umstand, dass während der Woche einige Spieler krankheitsbedingt gefehlt hatten bzw. Keeper Christoph Graf am Matchtag nach wie vor nicht einsatzbereit war, lässt Hudler nicht gelten: „Natürlich hat man den Spielern angemerkt, dass sie nicht zu 100 Prozent im Saft stehen, aber Hainfeld hatte zwei Tage zuvor das Nachtragsspiel in Blindenmarkt auszutragen und war deshalb ebenfalls nicht in Vollbesitz seiner Kräfte.“ Zudem hatten die Gäste den Abschied von Trainer Frenkie Schinkels zu verkraften, der nach der Pleite in Blindenmarkt seinen Hut nahm. Für Hudler war das eher ein Nachteil: „Die Hainfelder Mannschaft hat deshalb eine Jetzt-erst-recht-Mentalität entwickelt und vor allem kämpferisch stark dagegengehalten.“

Dennoch fanden die Hausherren speziell in der ersten Halbzeit durch Nedim Becirovic (Lattenschuss), Martin Glinz (1:1-Situation gegen Keeper), Philipp Penzenauer (aus kurzer Distanz alleinstehend vergeben) und Daniel Punz (Kopfball aus kurzer Distanz) vier Topchancen auf die Führung vor. Hudler weiß: „Wäre uns hier das 1:0 gelungen, hätten wir die Partie sicherlich 3:0 oder 4:0 gewonnen.“ Die Melktaler können es nun im nächsten Spiel in Euratsfeld wieder gutmachen. Dazu Hudler: „Euratsfeld hat in der Rückrunde zwar erst wenige Zähler gemacht, wenn wir uns nicht extrem steigern, wird es schwierig werden.“